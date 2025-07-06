Китай представил микродрон, похожий на комара: зачем его могут использовать

Микродрон, похожий на комара. / © Business Insider

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В Китае представили новую разработку – микродрон, по размерам и внешности напоминающий комара. Устройство показали в прошлом месяце на государственном телеканале CCTV-7: он величиной с человеческий ноготь и имеет полупрозрачные крылья, похожие на листья.

Об этом сообщает Business Insider.

Дрон был создан в Национальном университете оборонных технологий Китая. Его предназначение — тайные разведывательные миссии, в частности, наблюдения внутри помещений. Как считает Херб Лин, старший научный сотрудник Центра международной безопасности Стэнфордского университета, подобное устройство потенциально может быть эффективным в качестве камер видеонаблюдения в закрытых пространствах.

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Однако, по его словам, небольшой размер дрона значительно ограничивает возможности: "Его автономность в воздухе зависит от емкости аккумулятора. Кроме того, он настолько легок, что даже незначительный ветер или поток воздуха может сорвать полет".

Сходные опасения выразил и Сэмюэл Бендетт, аналитик Центра военно-морского анализа США. Он отметил, что микродроны особенно чувствительны к погодным условиям — ветру, дождю, снегу, туману, а также микроклимату внутри зданий: “Даже кондиционер или открытое окно могут вывести такой аппарат из строя”.

Бендетт также подчеркнул, что из-за ограничения в размере устройство вряд ли может содержать современную систему связи или качественную оптику, что подвергает сомнению его реальную эффективность.

Тем не менее, другие эксперты считают презентацию микродрона свидетельством технологических амбиций Пекина. Майкл Горовиц, старший исследователь Совета по международным отношениям, отметил, что Китай демонстрирует стремление к инновациям в сфере беспилотных систем. В то же время он отметил, что пока неясно, насколько реальны заявленные возможности дрона и когда такая технология будет внедрена в боевые или разведывательные миссии.

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