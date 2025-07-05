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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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До Трампа звернулася його улюблена газета: що просить для України

New York Post закликає Трампа «не карати» Україну, призупиняючи необхідну для протистояння російській агресії військову допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін розуміє лише силу і він продовжуватиме «ображати та ігнорувати» Сполучені Штати та особисто президента Дональда Трампа, якщо Білий дім не ухвалить рішення захищати Україну.

Про це йдеться у редакційній статті газети New York Post, яку називають улюбленим виданням Трампа.

Редакція газети, звертаючись безпосередньо до господаря Білого дому, нагадала про його безрезультатну розмову з Путіним, який не погодився на припинення вогню до усунення «першопричин конфлікту».

«Для Влада [тобто Володимира Путіна] „першопричиною“ є існування України. Після вашого заклику він завдав найбільшого удару безпілотників та ракет за всю війну, вбивши щонайменше одну людину», — йдеться у редакційній статті.

New York Post закликає Трампа «не карати» Україну, призупиняючи необхідну для протистояння російській агресії військову допомогу.

«Ви пам’ятаєте відчай на обличчі української репортерки, з якою ви зворушливо розмовляли в Нідерландах, її страх за чоловіка та родину. Чому ми погрожуємо її покинути?» — запитує в американського лідера видання.

Газета заперечує твердження «перекручених ідеологів», що допомога Україні якимось чином шкодить Сполученим Штатам і не в американських інтересах, нагадавши, що отримана Києвом зброя оплачується з конфіскованих російських активів та європейських грантів і є стимулом для американської промисловості виробляти більше.

«Наші військові можуть використати ці гроші — і розвідувальні дані, які вони збирають під час успішного опору України — для створення кращих безпілотників та протиракетних технологій. Він закладає фундамент Золотого купола», — наголосили у публікації.

New York Post застерігає Трампа від геополітичної катастрофи, якою може обернутися поразка України.

«Якщо ми дозволимо йому [Володимиру Путіну] досягти успіху, якщо ми допоможемо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі… Росія та Китай мають одну стратегічну мету: протистояти Сполученим Штатам. Одна ракета, „збережена“ на складі сьогодні, — це 50, які нам доведеться випустити в майбутньому, оскільки цю вісь було посилено», — наголосили у виданні.

Нагадаємо, невдовзі після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Дональд Трамп заявив, що не впевнений у здатності припинити війну Росії проти України.

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