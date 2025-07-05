Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Российской Федерации Владимир Путин понимает только силу и он будет продолжать «оскорблять и игнорировать» Соединенные Штаты и лично президента Дональда Трампа, если Белый дом не примет решение защищать Украину.

Об этом говорится в редакционной статье газеты New York Post, которую называют любимым изданием Трампа.

Редакция газеты, обращаясь непосредственно к хозяину Белого дома, напомнила о его безрезультатном разговоре с Путиным, который не согласился на прекращение огня до устранения «первопричин конфликта».

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«Для Влада [то есть Владимира Путина] „первопричиной“ является существование Украины. После вашего призыва он нанес самый большой удар беспилотников и ракет за всю войну, убив по меньшей мере одного человека», — говорится в редакционной статье.

New York Post призывает Трампа «не наказывать» Украину, приостанавливая необходимую для противостояния российской агрессии военную помощь.

«Вы помните отчаяние на лице украинского репортера, с которой вы трогательно разговаривали в Нидерландах, ее страх за мужа и семью. Почему мы угрожаем ее покинуть?» — спрашивает у американского лидера издание.

Газета отрицает утверждение «искаженных идеологов», что помощь Украине каким-то образом вредит Соединенным Штатам и не в американских интересах, напомнив, что полученное Киевом оружие оплачивается из конфискованных российских активов и европейских грантов и является стимулом для американской промышленности производить больше.

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«Наши военные могут использовать эти деньги — и разведывательные данные, которые они собирают во время успешного сопротивления Украины — для создания лучших беспилотников и противоракетных технологий. Он закладывает фундамент Золотого купола», — отметили в публикации.

New York Post предостерегает Трампа от геополитической катастрофы, которой может обернуться поражение Украины.

«Если мы позволим ему [Владимиру Путину] достичь успеха, если мы поможем ему достичь успеха, это не только будет угрожать Европе. Это покажет Китаю, что наши союзы неустойчивы… Россия и Китай имеют одну стратегическую цель: противостоять Соединенным Штатам. Одна ракета, „сохраненная“ на складе сегодня, — это 50, которые нам придется выпустить в будущем, поскольку эта ось была усилена», — отметили в издании.

Напомним, вскоре после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что не уверен в способности прекратить войну России против Украины.

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