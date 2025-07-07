Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, виходячи зі своєї бізнесової логіки, погодиться продавати зброю для України, якщо за неї платитимуть європейці.

Про це в етері Еспресо заявив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

«Враховуючи особистість Трампа, те, чим він займався все життя. Він протягом усього свого життя займався чим? Він — нью-йоркський девелопер, тобто він шукав людей, які щось забудують, щоб він цьому „щось“ надав потім своє ім’я, заробляв з цього гроші. Він займався тим, щоб щось за дешево купити і за дорого продати, він насолоджується, коли він щось продає. І тому я би дав значно більшу ймовірність того, що він погодиться таки продавати зброю Україні, скажімо, за європейські гроші — за гроші Німеччини, Франції, Великої Британії, інших європейських країн — ніж не погодиться», — пояснив Айзенберг.

Реклама

За його словами, у такому сценарії Трамп зможе представити це як приклад ефективного керівництва й економії для своїх виборців.

«Тому що він зможе сказати своїм прихильникам: „От бачите, некомпетентний Байден виписував Україні пустий чек, ваші гроші витрачав, а я не витрачаю. Я продаю зброю європейцям, щоб вони її передавали Україні. Тобто я заощаджую гроші, я зменшую дефіцит, а такі погані демократи кажуть, що я його збільшую, а я його зменшую“», — додав професор.

Айзенберг вважає, що Трамп скоріше погодиться на такий варіант, ніж відмовиться від нього, адже це дозволить йому продемонструвати результат.

«І своїм прихильникам, власне, і для самого себе так вважати: „Ну от я продав Німеччині батарею Patriot“. Яка, до речі, коштує 1 мільярд доларів приблизно, в залежності від конфігурації, плюс-мінус щось. І він скаже: „Ну от дивіться, наш військово-промисловий комплекс завдяки мені заробив мільярд. А може продасть дві батареї — то зробить два мільярди“», — зазначив Айзенберг.

Реклама

На думку професора, це не означає, що такий сценарій обов’язково реалізується найближчим часом, але загалом імовірність цього висока.

«Я не можу стверджувати, що він це зробить завтра чи післязавтра, але я даю більшу ймовірність, що кінець кінцем він це зробить. Він погодиться продавати зброю — не надавати у вигляді допомоги, а продавати», — підсумував професор.

Раніше повідомлялося, що український дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, навіщо Трамп блокує допомогу Україні.

Ми раніше інформували, що спецпредставник президента США Кіт Келлог відреагував на високу оцінку українського президента Володимира Зеленського його недавньої телефонної розмови з Дональдом Трампом.

Реклама