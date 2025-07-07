Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, исходя из своей бизнес-логики, согласится продавать оружие для Украины, если за него будут платить европейцы.

Об этом в эфире Эспрессо заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

«Учитывая личность Трампа, то, чем он занимался всю жизнь. Он всю свою жизнь занимался чем? Он — нью-йоркский девелопер, то есть он искал людей, которые что-то застроят, чтобы он этому что-то дал потом свое имя, зарабатывал с этого деньги. Он занимался тем, чтобы что-то за дешево купить и дорого продать, он наслаждается, когда он что-то продает. И поэтому я бы дал гораздо большую вероятность того, что он согласится продавать оружие Украине, скажем, за европейские деньги — за деньги Германии, Франции, Великобритании, других европейских стран — чем не согласится», — пояснил Айзенберг.

Реклама

По его словам, в таком сценарии Трамп сможет представить это в качестве примера эффективного руководства и экономии для своих избирателей.

«Потому что он сможет сказать своим сторонникам: „Вот видите, некомпетентный Байден выписывал Украине пустой чек, ваши деньги тратил, а я не трачу. Я продаю оружие европейцам, чтобы они его передавали Украине. То есть я экономлю деньги, я уменьшаю что уменьшаю“, — добавил профессор.

Айзенберг считает, что Трамп скорее согласится на такой вариант, чем откажется от него, ведь это позволит ему продемонстрировать результат.

«И своим поклонникам, собственно, и для самого себя так считать: „Ну вот я продал Германии батарею Patriot“. Которая, кстати, стоит 1 миллиард долларов примерно, в зависимости от конфигурации, плюс-минус что-то. И он скажет: „Ну вот смотрите, наш военно-промышленный комплекс благодаря мне заработал миллиард. А может продаст две батареи — то сделает два миллиарда“», — отметил Айзенберг.

Реклама

По мнению профессора, это не означает, что такой сценарий обязательно реализуется в ближайшее время, но вообще вероятность этого высока.

«Я не могу утверждать, что он это сделает завтра или послезавтра, но я даю большую вероятность, что в конце концов он это сделает. Он согласится продавать оружие — не оказывать в виде помощи, а продавать», — подытожил профессор.

Ранее сообщалось, что украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, зачем Трамп блокирует помощь Украине.

Мы ранее информировали, что спецпредставитель президента США Кит Келлог отреагировал на высокую оценку украинского президента Владимира Зеленского его недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Реклама