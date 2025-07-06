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Зачем Трамп блокирует помощь Украине: Климкин объяснил
По мнению Климкина, Трамп хочет, чтобы поддержку Украины связывали с ним, а не с Байденом.
Президент США Дональд Трамп с точки зрения переговорщика многое делает правильно.
Такое мнение высказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGAnet.
«Какая цель (приостановка поставок оружия Украине — ред.)? Во-первых, это внутренняя политика. Мы с вами говорили о весе промежуточных выборов, которые могут открыть Трампу путь почти к его почти политическому бессмертию, как он думает. А могут сделать его „хромой уткой“, — рассуждает дипломат.
По его мнению, для Трампа сейчас важно сказать, что именно предыдущая администрация Байдена израсходовала очень много запасов оружия и не дала возможности их заменить.
Третья история — попытаться взять на крючок прошлую администрацию, которую Трамп очень не любит…
«Пока что идущее оружие (Украина — ред.) оно идет от предыдущей Администрации, от Байдена. И все считают, „так это же Байден дал Украине“. С точки зрения политика, каков Трамп, история очень плохая», — говорит Климкин.
По мнению дипломата, Трамп будет принимать решение о том, чтобы давать Украине уже от себя.
«С точки зрения переговорщика он тоже многое делает правильно. Ну и, конечно, с точки зрения нас, когда говорят, что нас нужно воспитывать, поставить в рамку, прижать к каким-то компромиссам, у Трампа немало рычагов на нас, мы же прекрасно понимаем. Мы не можем отказаться от такого партнера, как Штаты. Штаты безальтернативны для нас. Но сегодня Дональд Трамп — это президент из Соединенных Штатов Америки. И именно он по американской президентской системе принимает все ключевые решения по отношению к нам», — подытожил Климкин.
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