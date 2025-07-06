Коллапс в российских аэропортах: сотни рейсов отменены (видео)

Аэропорт. Иллюстративное фото / © pixabay.com

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Сотни пассажиров застряли в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, которые прекратили работу из-за угрозы атаки беспилотников. Коллапс продолжается уже второй день - с 5 июля.

В Сети публикуют видео переполненных аэропортов.

На опубликованных кадрах видно давку в залах ожидания и на эскалаторах, а также разочарованные лица россиян, которым не удается воспользоваться воздушным транспортом.

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По официальной информации российского Минтранса, по состоянию на вечер воскресенья, 6 июля, в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга было отменено или задержано 354 рейса.

Дата публикации 22:43, 06.07.25 Количество просмотров 21 Аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга парализованы из-за угрозы воздушных ударов

Только в столичном Шереметьево было отменено 174 рейса, 80% из них пришлось на авиакомпании группы «Аэрофлот», сообщили в Росавиации, добавив, что еще 47 рейсов задержались более чем на два часа.

Пассажиры по меньшей мере трех рейсов «Аэрофлота» ждут вылета со вчерашнего дня, передают «Осторожно, новости».

Рейс «Аэрофлота» SU1005 Калининград — Шереметьево, который должен был вылететь вчера в 16:35, отменили почти через десять часов ожидания, не предоставив пассажирам ни еды, ни воды, ни гостиницы.

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Рейс из Минеральных Вод в Шереметьево SU1029 задерживают более 15 часов. Пассажиров разместили в гостинице только в час ночи.

Такая же участь постигла рейс «Аэрофлота» SU1947 из Алматы в Шереметьево, назначенный на субботу в 17:10. После многократного переноса вылет назначили на 6 июля в 22:00.

В петербургском аэропорту Пулково на вылет отменили 11 рейсов, еще около 60 задержали, сообщает «Фонтанка».

Залы ожидания переполнены, люди вынуждены лежать и сидеть на полу. Также перенесено почти 90 рейсов, которые должны прилететь в петербургский аэропорт, 17 — отменены.

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Задержки и отмены рейсов были и в других аэропортах России, в частности в Иваново, Калуге, Пскове и Тамбове.

Напомним, 4 июля Московская и Ростовская области РФ подверглись атаке дронов.