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Беспилотники атаковали Московскую и Ростовскую области РФ: появилось видео
Московская и Ростовская области РФ подверглись атакам дронов: были взрывы, разрушения, падение обломков БпЛА.
В России беспилотники атаковали Московскую и Ростовскую области.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
«В Ростовской области зафиксированы попадания в нескольких городах. В городе Азов, предварительно, раздавались взрывы на территории оптико-механического завода. Повреждены несколько автомобилей, выбиты окна в жилых домах, а обломки одного из дронов упали на местный стадион», — говорится в сообщении под видео.
Кроме того, дроны атаковали Сергиево-Посадский округ под Москвой.
Напомним, украинские дроны продолжают наносить все более мощные удары по стратегическим объектам на территории России.
Как рассказал Анатолий Храпчинский — бывший офицер Воздушных сил, а ныне заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, миф о неэффективности украинских дронов уже окончательно опровергнут. Они бьют не только по зданиям, но и по интеллектуальной инфраструктуре — научным институтам и специалистам», — подчеркнул Храпчинский.