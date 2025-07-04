Беспилотники атаковали Московскую и Ростовскую области РФ: появилось видео

Дроны атаковали Московскую и Ростовскую области РФ / © скриншот с видео

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В России беспилотники атаковали Московскую и Ростовскую области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В Ростовской области зафиксированы попадания в нескольких городах. В городе Азов, предварительно, раздавались взрывы на территории оптико-механического завода. Повреждены несколько автомобилей, выбиты окна в жилых домах, а обломки одного из дронов упали на местный стадион», — говорится в сообщении под видео.

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Кроме того, дроны атаковали Сергиево-Посадский округ под Москвой.

Дата публикации 08:16, 04.07.25 Количество просмотров 18 Беспилотники атаковали Московскую и Ростовскую области РФ

Напомним, украинские дроны продолжают наносить все более мощные удары по стратегическим объектам на территории России.

Как рассказал Анатолий Храпчинский — бывший офицер Воздушных сил, а ныне заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, миф о неэффективности украинских дронов уже окончательно опровергнут. Они бьют не только по зданиям, но и по интеллектуальной инфраструктуре — научным институтам и специалистам», — подчеркнул Храпчинский.