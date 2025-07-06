Колапс у російських аеропортах: сотні рейсів скасовано (відео)

Аеропорт. Ілюстративне фото / © pixabay.com

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Сотні пасажирів застрягли в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга, які припинили роботу через загрозу атаки безпілотників. Колапс триває вже другий день — від 5 липня.

У Мережі публікують відео переповнених аеропортів.

На опублікованих кадрах видно тисняву в залах очікування та на ескалаторах, а також розчаровані обличчя росіян, яким не вдається скористатися повітряним транспортом.

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За офіційною інформацією російського Мінтрансу, станом на вечір неділі, 6 липня, в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга було скасовано або затримано 354 рейси.

Дата публікації 22:43, 06.07.25 Кількість переглядів 25 Аеропорти Москви та Санкт-Петербурга паралізовано через загрозу повітряних ударів

Тільки у столичному Шереметьєво було скасовано 174 рейси, 80% з них припало на авіакомпанії групи «Аерофлот», повідомили в Росавіації, додавши, що ще 47 рейсів затрималися більш ніж на дві години.

Пасажири щонайменше трьох рейсів «Аерофлоту» чекають на виліт з учорашнього дня, передають «Осторожно, новости».

Рейс «Аерофлоту» SU1005 Калінінград — Шереметьєво, який мав вилетіти вчора о 16:35, скасували майже через десять годин очікування, не надавши пасажирам ні їжі, ні води, ні готелю.

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Рейс з Мінеральних Вод у Шереметьєво SU1029 затримують понад 15 годин. Пасажирів розмістили в готелі лише о першій годині ночі.

Така ж доля спіткала рейс «Аерофлоту» SU1947 з Алмати в Шереметьєво, призначений на суботу о 17:10. Після багаторазового перенесення виліт призначили на 6 липня о 22:00.

У петербурзькому аеропорту Пулково на виліт скасували 11 рейсів, ще близько 60 затримали, повідомляє «Фонтанка».

Зали очікування переповнені, люди змушені лежати та сидіти на підлозі. Також перенесено майже 90 рейсів, які мають прилетіти до петербурзького аеропорту, 17 — скасовано.

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Затримки та скасування рейсів були і в інших аеропортах Росії, зокрема в Іваново, Калузі, Пскові та Тамбові.

Нагадаємо, 4 липня Московська та Ростовська області РФ зазнали атаки дронів.