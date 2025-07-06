У Молдові проросійська сила йде на вибори. / © Associated Press

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Політичний блок “Перемога”, який пов’язують із проросійським олігархом Іланом Шором, має намір наступного тижня подати документи для участі у парламентських виборах у Молдові. Очолити список планує очільниця Гагаузії Євгенія Гуцул, яку звинувачують у незаконному фінансуванні партії.

Про це заявив сам Ілан Шор під час з’їзду блоку, що відбувся в неділю у Москві.

Шор назвав майбутню виборчу кампанію “найбруднішою в історії” та припустив, що чинна молдовська влада спробує зняти блок “Перемога” з перегонів. Він також закликав до дострокових виборів після перемоги на нинішніх:

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“Наша головна мета — знести фашистський режим і провести демократичні дострокові вибори протягом наступного пів року”, — заявив він.

Очолити список блоку, за словами Шора, має башкан Гагаузії Євгенія Гуцул. Вона є фігуранткою кримінального провадження щодо незаконного фінансування партії “Шор” і неодноразово потрапляла в центр скандалів.

Раніше повідомлялось, що Росія розгорнула масштабну гібридну кампанію проти Молдови напередодні важливого саміту Молдова — ЄС, де мають офіційно відкрити перший кластер переговорів про вступ країни до Євросоюзу.