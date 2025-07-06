ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

У Молдові проросійська сила йде на вибори

Ілан Шор оголосив, що проросійський блок Перемога братиме участь у виборах у Молдові. Лідером списку стане Євгенія Гуцул, яка фігурує у справі про незаконне фінансування.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У Молдові проросійська сила йде на вибори

У Молдові проросійська сила йде на вибори. / © Associated Press

Політичний блок “Перемога”, який пов’язують із проросійським олігархом Іланом Шором, має намір наступного тижня подати документи для участі у парламентських виборах у Молдові. Очолити список планує очільниця Гагаузії Євгенія Гуцул, яку звинувачують у незаконному фінансуванні партії.

Про це заявив сам Ілан Шор під час з’їзду блоку, що відбувся в неділю у Москві.

Шор назвав майбутню виборчу кампанію “найбруднішою в історії” та припустив, що чинна молдовська влада спробує зняти блок “Перемога” з перегонів. Він також закликав до дострокових виборів після перемоги на нинішніх:

“Наша головна мета — знести фашистський режим і провести демократичні дострокові вибори протягом наступного пів року”, — заявив він.

Очолити список блоку, за словами Шора, має башкан Гагаузії Євгенія Гуцул. Вона є фігуранткою кримінального провадження щодо незаконного фінансування партії “Шор” і неодноразово потрапляла в центр скандалів.

Раніше повідомлялось, що Росія розгорнула масштабну гібридну кампанію проти Молдови напередодні важливого саміту Молдова — ЄС, де мають офіційно відкрити перший кластер переговорів про вступ країни до Євросоюзу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie