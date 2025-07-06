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Категория
Мир
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В Молдове пророссийская сила идет на выборы

Илан Шор объявил, что пророссийский блок Победа примет участие в выборах в Молдове. Лидером списка станет Евгения Гуцул, фигурирующая по делу о незаконном финансировании.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Молдове пророссийская сила идет на выборы

В Молдавии пророссийская сила идет на выборы. / © Associated Press

Политический блок "Победа", связываемый с пророссийским олигархом Иланом Шором, намерен на следующей неделе подать документы для участия в парламентских выборах в Молдове. Возглавить список планирует глава Гагаузии Евгения Гуцул, обвиняемая в незаконном финансировании партии.

Об этом заявил сам Илан Шор во время состоявшегося в воскресенье в Москве съезда блока.

Шор назвал предстоящую избирательную кампанию "самой грязной в истории" и предположил, что действующие молдавские власти попытаются снять блок "Победа" с гонки. Он также призвал к досрочным выборам после победы на нынешних:

"Наша главная цель - снести фашистский режим и провести демократические досрочные выборы в течение следующего полугода", - заявил он.

Возглавить список блока, по словам Шора, есть башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Она является фигуранткой уголовного производства по незаконному финансированию партии "Шор" и неоднократно попадала в центр скандалов.

Ранее сообщалось, что Россия развернула масштабную гибридную кампанию против Молдовы накануне важного саммита Молдова — ЕС, где официально открыть первый кластер переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

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