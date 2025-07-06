БРІКС схиляються перед Путіним: як саміт у Ріо показав справжні пріоритети групи

Виступ Путіна на саміті БРІКС. / © Associated Press

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Під час саміту в Ріо-де-Жанейро лідери країн БРІКС намагалися знайти тонкий баланс між демонстрацією лояльності до Росії. Заключна декларація саміту, яку погоджували протягом місяців, відображає обережну дипломатію та прагнення уникнути різких формулювань.

Про це пише El Mundo.

Питання війни в Україні отримало лише фрагментарне висвітлення у 126-абзацному підсумковому документі. Згадки стосувалися переважно ударів по прикордонних регіонах Росії — Брянській, Курській та Воронезькій областях — без жодної критики Кремля чи згадки про дії Росії як агресора. Така риторика стала наслідком позиції РФ, яку підтримали або не стали заперечувати інші члени об’єднання.

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Володимир Путін, який не прибув на саміт через ризик арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, виступив дистанційно. У своїй промові він заявив, що ліберальна модель глобалізації вичерпала себе, а БРІКС уже перевершив G7 за економічним впливом.

Нагадаємо, протягом 6-7 липня лідери країн БРІКС зустрілися у Ріо-де-Жанейро.

Господар Кремля, який через загрозу арешту не може відвідувати понад 120 країн світу, бере участь в роботі саміту через відеозв’язок.