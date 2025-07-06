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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1746
Час на прочитання
3 хв

Знімальна група ТСН потрапила під обстріл на Донеччині: відео прильоту

Знімальна група ТСН працювала у Костянтинівці і потрапила під обстріл російських КАБів.

Автор публікації
Руслан Ярмолюк
Руслан Ярмолюк

Руслан Ярмолюк / © ТСН

Воєнкор Руслан Ярмолюк і знімальна група ТСН потрапили під обстріл на Донеччині. Група Руслана працювала в Костянтинівці. І цей важливий для українських військ логістичний вузол росіяни обстрілюють зараз так інтенсивно, що під вогонь потрапила і знімальна група. На щастя, всі залишилися живі, хоча контужені.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Насправді ми цілі, дякувати богу, хоча ми досі не розуміємо, як це сталося, що ми не отримали серйозних травм, адже дуже були близько біля епіцентру вибуху», — розповів журналіст.

За його словами, знімальна група ТСН працювала у Костянтинівці від самого ранку: знімала місцевих жителів у різних районах і вирішила переїхати на іншу локацію у приватний сектор, де хотіла відзняти церкву, яка була зруйнована від влучання російського авіаційного снаряду. Як тільки журналісти поставили машину, як тільки відкрили двері і стали на землю, власне і пролунав перший вибух.

Момент прильоту

Момент прильоту

«Нам стало відомо вже по обіді, що під час цього авіаційного удару загинули двоє людей, які були якраз на цій же вулиці, що і ми, ще одна людина отримала важкі поранення», — каже Ярмолюк.

Насправді ситуація з КАБами стає дедалі тривожнішою, адже щодня у місто прилітає по кілька штук керованих авіаційних бомб. І вони не вибирають цілі — вони просто падають в різних районах, причому ніяких там військових цілей, куди вони вражають, немає. В основному страждають мирні люди, які ще перебувають у місті.

Ярмолюк наголошує, щл місто Костянтинівка зараз живе під постійними обстрілами. Є дуже багато розбитих будинків.

«Важко сказати у процентному співвідношенні, скільки зруйновано, скільки пошкоджено. Те, що ми бачили, це вражає, адже жодної цілої будівлі ми не побачили», — сказав він.

За його інформацією, у місті досі перебуває біля 9000 людей. Дуже багато людей кажуть, що вони не мають, за що виїздити і немає куди, тобто лишаються сам на сам з війною. Це в основному пенсіонери.

Також дуже багато людей повернулися після кількох років перебування в тилу. Люди кажуть, що закінчилися гроші, і тому вони змушені повертатися у Костянтинівку.

«Місто живе своїм життям хоча й під постійними обстрілами. Світла й води практично всюди немає. Також причина ударів росіянами по місту власне криється у тому, що місто є таким логістичним хабом для наших військових, і ворог не вибирає цілі, а просто кидає бомби на голови мирним мешканцям», — зазначив воєнкор.

Пресофіцер 24-ї ОМБР Олег Петрасюк додав, що росіяни намагаються бити по нашим тилам. Вони обстрілюють без огляду на те, що у Костянтинівці є місцеве населення.

«Такі авіаудари, як ми з вами бачили, вони за 5 хвилин не готуються, тобто це не по нам було, а це було сплановано і очевидно, що вони якісь там цілі собі знайшли», — сказав військовий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ЗНІМАЛЬНА ГРУПА ТСН ПОТРАПИЛА ПІД ОБСТРІЛ! ВІДЕО МОМЕНТУ ПРИЛЬОТУ

Раніше ми писали, чому РФ з усіх сил б’ється за місто Костянтинівка на Донеччині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1746
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