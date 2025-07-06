Съемочная группа ТСН попала под обстрел на Донетчине: видео прилета

Руслан Ярмолюк / © ТСН

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Военкор Руслан Ярмолюк и съемочная группа ТСН попали под обстрел в Донецкой области. Группа Руслана работала в Константиновке. И этот важный для украинских войск логистический узел россияне сейчас обстреливают так интенсивно, что под огонь попала и съемочная группа. К счастью, все остались живы, хотя контужены.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

«На самом деле мы целые, слава богу, хотя мы до сих пор не понимаем, как это случилось, что мы не получили серьезных травм, ведь очень были близко к эпицентру взрыва», — рассказал журналист.

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По его словам, съемочная группа ТСН работала в Константиновке с самого утра: снимала местных жителей в разных районах и решила переехать на другую локацию в частный сектор, где хотела снять церковь, которая была разрушена от попадания российского авиационного снаряда. Как только журналисты поставили машину, как только открыли дверь и встали на землю, собственно и раздался первый взрыв.

Момент прилета

«Нам стало известно уже после обеда, что во время этого авиационного удара погибли два человека, которые были как раз на этой же улице, что и мы, еще один человек получил тяжелые ранения», — говорит Ярмолюк.

На самом деле ситуация с КАБами становится все более тревожной, ведь каждый день в город прилетает по несколько штук управляемых авиационных бомб. И они не выбирают цели — они просто падают в разных районах, причем никаких там военных целей, куда они поражают, нет. В основном страдают мирные люди, которые еще находятся в городе.

Ярмолюк отмечает, что город Константиновка сейчас живет под постоянными обстрелами. Есть очень много разбитых домов.

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«Трудно сказать в процентном соотношении, сколько разрушено, сколько повреждено. То, что мы видели, это впечатляет, ведь никакого целого здания мы не увидели», — сказал он.

По его информации, в городе до сих пор находится около 9000 человек. Очень многие говорят, что у них нет, за что выезжать и некуда, то есть остаются один на один с войной. Это в основном пенсионеры.

Также очень многие вернулись после нескольких лет пребывания в тылу. Люди говорят, что закончились деньги, и потому они вынуждены возвращаться в Константиновку.

«Город живет своей жизнью хотя и под постоянными обстрелами. Света и воды практически всюду нет. Также причина ударов россиянами по городу кроется в том, что город является таким логистическим хабом для наших военных, и враг не выбирает цели, а просто бросает бомбы на головы мирным жителям», — отметил военкор.

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Пресс-офицер 24-й ОМБР Олег Петрасюк добавил, что россияне пытаются бить по нашим тылам. Они обстреливают, несмотря на то, что в Константиновке есть местное население.

«Такие авиаудары, как мы с вами видели, они за 5 минут не готовятся, то есть это не по нам было, а это было спланировано и очевидно, что они какие-то цели себе нашли», — сказал военный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Съемочная группа ТСН попала под обстрел! ВИДЕО МОМЕНТА ПРИЛЕТА

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Дата публикации 20:54, 06.07.25 Количество просмотров 14 Съемочная группа ТСН попала под обстрел! Видео момента прилета!

Ранее мы писали, почему РФ изо всех сил сражается за город Константиновка Донецкой области.