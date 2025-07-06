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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1605
Время на прочтение
3 мин

Съемочная группа ТСН попала под обстрел на Донетчине: видео прилета

Съемочная группа ТСН работала в Константиновке и попала под обстрел российских КАБов.

Автор публикации
Руслан Ярмолюк
Руслан Ярмолюк

Руслан Ярмолюк / © ТСН

Военкор Руслан Ярмолюк и съемочная группа ТСН попали под обстрел в Донецкой области. Группа Руслана работала в Константиновке. И этот важный для украинских войск логистический узел россияне сейчас обстреливают так интенсивно, что под огонь попала и съемочная группа. К счастью, все остались живы, хотя контужены.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

«На самом деле мы целые, слава богу, хотя мы до сих пор не понимаем, как это случилось, что мы не получили серьезных травм, ведь очень были близко к эпицентру взрыва», — рассказал журналист.

По его словам, съемочная группа ТСН работала в Константиновке с самого утра: снимала местных жителей в разных районах и решила переехать на другую локацию в частный сектор, где хотела снять церковь, которая была разрушена от попадания российского авиационного снаряда. Как только журналисты поставили машину, как только открыли дверь и встали на землю, собственно и раздался первый взрыв.

Момент прилета

Момент прилета

«Нам стало известно уже после обеда, что во время этого авиационного удара погибли два человека, которые были как раз на этой же улице, что и мы, еще один человек получил тяжелые ранения», — говорит Ярмолюк.

На самом деле ситуация с КАБами становится все более тревожной, ведь каждый день в город прилетает по несколько штук управляемых авиационных бомб. И они не выбирают цели — они просто падают в разных районах, причем никаких там военных целей, куда они поражают, нет. В основном страдают мирные люди, которые еще находятся в городе.

Ярмолюк отмечает, что город Константиновка сейчас живет под постоянными обстрелами. Есть очень много разбитых домов.

«Трудно сказать в процентном соотношении, сколько разрушено, сколько повреждено. То, что мы видели, это впечатляет, ведь никакого целого здания мы не увидели», — сказал он.

По его информации, в городе до сих пор находится около 9000 человек. Очень многие говорят, что у них нет, за что выезжать и некуда, то есть остаются один на один с войной. Это в основном пенсионеры.

Также очень многие вернулись после нескольких лет пребывания в тылу. Люди говорят, что закончились деньги, и потому они вынуждены возвращаться в Константиновку.

«Город живет своей жизнью хотя и под постоянными обстрелами. Света и воды практически всюду нет. Также причина ударов россиянами по городу кроется в том, что город является таким логистическим хабом для наших военных, и враг не выбирает цели, а просто бросает бомбы на головы мирным жителям», — отметил военкор.

Пресс-офицер 24-й ОМБР Олег Петрасюк добавил, что россияне пытаются бить по нашим тылам. Они обстреливают, несмотря на то, что в Константиновке есть местное население.

«Такие авиаудары, как мы с вами видели, они за 5 минут не готовятся, то есть это не по нам было, а это было спланировано и очевидно, что они какие-то цели себе нашли», — сказал военный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Съемочная группа ТСН попала под обстрел! ВИДЕО МОМЕНТА ПРИЛЕТА

Ранее мы писали, почему РФ изо всех сил сражается за город Константиновка Донецкой области.

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Дата публикации
Количество просмотров
1605
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