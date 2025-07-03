Атаковала намеренно: что известно об ударе России по ТЦК в Полтаве

Последствия российской атаки по Полтаве 3 июля / Источник: интернет-издание «Полтавщина»

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В четверг, 3 июля, армия РФ совершила массированную атаку беспилотниками на Полтаву.

Одной из главных целей врага стало здание Полтавского городского и областного территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В результате двух прямых попаданий возникли пожары, а также пострадали жилые дома, магазины и инфраструктура города.

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ТСН.ua собрал все, что известно об атаке россиян на Полтавский ТЦК и СП.

Россияне атаковали Полтаву

Утром 3 июля россияне атаковали Полтаву беспилотниками, вероятно, «Шахедами». В частности, оккупанты ударили по зданию Полтавского ТЦК и СП.

Было два попадания: первое на территории Полтавского городского ТЦК, второе — на территории Полтавского областного ТЦК.

Дата публикации 16:16, 03.07.25 Количество просмотров 106 Удар вражеских дронов по ТЦК в Полтаве попал на видео

В результате одного из попаданий в здании ТЦК возник масштабный пожар, еще одно попадание привело к возгоранию на территории частного жилого дома, который расположен рядом с областным ТЦК.

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Кроме того, в городе повреждены дома, магазины, учебные заведения, автомобили и остановка общественного транспорта.

Последствия атаки россиян в Полтаве

Последствия атаки россиян в Полтаве

Последствия атаки россиян в Полтаве

На месте происшествия работали экстренные службы, развернуты городские штабы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В свою очередь местные власти и военные призвали жителей соблюдать правила безопасности, поскольку существовала угроза повторных ударов.

СБУ начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

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Что известно о пострадавших

По информации временного исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута, в результате вражеской атаки 47 человек пострадали, двое — погибли.

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире «Суспильного» рассказал, что в результате российской атаки пострадали двое военных ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ.

«Из числа военных двое пострадавших и две работницы ВСУ», — сказал Саранцев.

Позже местные СМИ сообщили, что в результате российского удара по ТЦК погибли студент местного вуза и бывший военный, который был демобилизован из рядов ВСУ.

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Издание отмечает, что оба погибших на момент атаки случайно оказались вблизи здания ТЦК.

Также там уточнили, что среди травмированных, кроме военных, гражданские лица и полицейский. Кроме того, шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Травмы разные: это и переломы, и раны от обломков, и оторванные пальцы. Все потерпевшие получают нужную медицинскую помощь.

Удар по ТЦК в Полтаве был умышленным

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире «Суспильного» заявил, что удар по ТЦК в Полтаве был целенаправленным. По его словам, Россия пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине.

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Он напомнил, что так же враг уже атаковал здание ТЦК в Кривом Роге.

«Да, это была целенаправленная атака. Враг хочет сорвать процесс мобилизации, но хочу предостеречь: им еще рано праздновать. Мы продолжим формировать армию и привлекать украинцев к обороне», — отметил Саранцев.

В частности, он подчеркнул, что после предварительных атак алгоритмы безопасности в ТЦК и других военных учреждениях изменили.

«Во время тревоги все должны покинуть здания и направляться в укрытия. Это обязательное правило для всех воинских частей, всех ТЦК по всей стране», — отметил Саранцев.

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Также он подчеркнул, что сохранение жизни военных и гражданских, находящихся в помещениях ТЦК, остается приоритетом.

Атака россиян по ТЦК в Кривом Роге

На днях раньше, а именно 30 июня, враг атаковал беспилотниками место вблизи здания одного из районных ТЦК и СП в Кривом Роге, что на Днепропетровщине.

Тогда во время воздушной тревоги произошли взрывы в городе, возник пожар.

Однако тогда военнослужащие и гражданские, находившиеся в местном ТЦК, не пострадали, ведь находились в укрытии.

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«Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава», — отметили в ВСУ.

Однако в результате атаки пострадали гражданские, находившиеся рядом с местом атаки.

Россия пытается убить как можно больше украинских военных

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для ТСН.ua рассказал, что Россия пытается убить как можно больше военных. Враг знает, что в зданиях ТЦК и СП большое скопление людей, поэтому атакует их целенаправленно.

«Таким образом Россия пытается убить как можно больше военных. Россияне знают, что в тех зданиях, по тому адресу было по меньшей мере десяток военнослужащих. То есть уверены стопроцентно», — объяснил Ступак.

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Эксперт предполагает, что у врага есть план с конкретными показателями для награждения своих.

«Возможно, у россиян есть план по каким-то показателям, которого пытаются придерживаться. Это то, за что в России могут получать награды», — сказал эксперт.

Кроме того, удары по ТЦК могут спровоцировать панику среди мобилизованных.

Ступак предупредил, что подобные атаки россиян будут продолжаться.

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Напомним, 3 июля оккупанты атаковали баллистикой припортовую инфраструктуру Одессы. Вследствие атаки погибло двое работников порта, шестеро получили ранения.

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