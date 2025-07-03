Удар по ТЦК Полтавы: стало известно, кто погиб

Разбор завалов на месте попадания по ТЦК Полтавы

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В результате российского удара по ТЦК в Полтаве погиб студент местного вуза и бывший военный, демобилизованный из рядов ВСУ.

Об этом передает местное издание «Полтавщина».

По информации издания, оба погибших — гражданские, случайно оказавшиеся рядом со зданием в момент атаки.

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Среди травмированных — военные, гражданские лица и полицейский. По информации издания, шесть раненых находятся в тяжелом состоянии. Характер травм разный: переломы, осколочные ранения, ампутации пальцев.

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии «Суспильному» добавил, что было два попадания: первое на территории Полтавского городского ТЦК, второе — на территории Полтавского областного ТЦК.

Разбор завалов на месте попадания по ТЦК Полтавы

Ранее сообщалось, что в результате удара количество пострадавших в результате удара по ТЦК Полтавы возросло до 47 человек.

Напомним, утром 3 июля Полтава потерпела массированный удар российских беспилотников.

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