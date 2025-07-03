Потап озадачил странным видео с "дракой" Кароль и Лободы

Потап, Тина Кароль и Светлана Лобода

Реклама

Украинский рэпер и продюсер Потап, который взял себе новый псевдоним Slavic Balagan, озадачил странным видео с певицами Тиной Кароль и Светланой Лободой.

Исполнитель сейчас пытается любым методом привлечь внимание к своему новому треку. В анонсе к композиции артист использовал довольно странное видео, которое было сгенерировано искусственным интеллектом. В ролике Потап использовал ИИ-изображения с лицами Тины Кароль и Светланы Лободы. Они были представлены в образе опоссумов, а на их шеях виднелись подвески с надписями "Loboda" и "Tina". В конце видео ИИ-изображения с лицами Тины Кароль и Светланы Лободы устроили драку.

Дата публикации 17:19, 03.07.25 Количество просмотров 23 Потап показал странное видео с лицами Кароль и Лободы, сгенерированное ИИ

Пользователи в комментариях были удивлены. Юзеры с полным непониманием спрашивали, что они только что увидели и что это вообще было. Сам Потап тоже не стал объяснять, зачем с помощью ИИ сгенерировал видео с лицами Тины Кароль и Светланы Лободы. Артистки пока что тоже воздерживаются от комментариев.

Реклама

Отметим, с началом полномасштабной войны Потап неоднократно попадал в скандалы. Больше всего его критикуют за то, что он находится за границей и не возвращается в Украину. Кроме того, рэпер успел попасть в ряд неприятных инцидентов. В частности, артист выпустил песню "Волонтер", текст которой возмутил украинцев. Кроме того, Потап за границей не стыдится петь на русском. Более того, он даже дал интервью россиянину Юрию Дудю.

Недавно певец Павел Зибров остро высказался о возвращении Потапа в украинский шоу-бизнес. Артист объяснил, возможно ли это вообще.