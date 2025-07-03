Перемирие в войне России против Украины: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Война в Украине / © ТСН

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о войне России против Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

Яна Пасынкова отметила, что РФ нужен «мир» только для того, чтобы продолжать войну против Украины.

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«Как ни странно, но ближайшие планы врага — это перемирие. Для того, чтобы одной рукой получить как бы мир, а другой — поехать и загрузиться чем-то необходимым. Какими-то ресурсами. И без этого „мира“ у них не получится поехать и закупиться», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.