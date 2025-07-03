Дания предлагает лишить Венгрию права голоса в ЕС, применив "ядерный вариант"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может лишиться права голоса в ЕС / © Associated Press

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Дания, которая начинает председательство в ЕС, требует применить весь правовой арсенал против Венгрии за нарушение основных ценностей блока. В частности, речь идет о применении статьи 7, так называемого «ядерного варианта» против Будапешта

Об этом сообщает издание Politico.

«Мы продолжаем наблюдать нарушения [со стороны Венгрии] фундаментальных ценностей. Вот почему мы продолжим процедуру по статье 7 и слушания по Венгрии», — заявила журналистам министр европейских дел Дании Мари Бьерре в Орхусе, где Европейская комиссия находится с визитом, поскольку Копенгаген берет на себя председательство в Совете ЕС.

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Статья 7 — это пункт договора ЕС, который позволяет странам голосовать за исключение или наказание члена, который не соблюдает правила блока. В целом это считается «ядерным» правовым вариантом, к которому ЕС еще не прибегал, несмотря на то, что Брюссель заявил, что Венгрия нарушила его законы.

Бьерре сказала, что блок также должен рассмотреть вопрос об ограничении доступа к фондам ЕС для стран, которые нарушают европейское законодательство.

Как блокировка Венгрии поможет Украине

Еще один важный вопрос для Дании: расширение ЕС. Министр обратила внимание на постоянное блокирование Венгрией вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что Дания «готова изучить все политические и практические решения для движения вперед».

Если страны ЕС решат активизировать процедуру по статье 7, они могут лишить Венгрию права голоса по вопросам европейской политики, таких как расширение, тем самым лишив Будапешт возможности наложить вето на вступление Украины.

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Однако дипломаты предупреждают, что для продвижения вперед нужна как минимум сильная поддержка Парижа и Берлина для мобилизации остального блока — поддержка, которой до сих пор не хватало.

Поскольку Венгрия все еще категорически против вступления Украины, существуют предположения, что Европейская Комиссия может решить продолжить рассмотрение заявки Молдовы на вступление, официально начав «группу» переговоров в ближайшие дни.

Молдова и Украина движутся одинаковыми темпами к членству в ЕС, поэтому их разъединение будет противоречивым. Бьерре сказала, что Дания не готова разделить две кандидатуры на вступление: «Наша цель все еще заключается в открытии первой группы вместе с Молдовой и Украиной», — сказала она.

Напомним, недавно Венгрия заблокировала начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. На саммите лидеров, который состоялся недавно, не удалось убедить венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать начало переговорного процесса.

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