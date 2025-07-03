Потап спантеличив дивним відео з "бійкою" Кароль та Лободи

Потап, Тіна Кароль та Світлана Лобода

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Український репер і продюсер Потап, який взяв собі новий псевдонім Slavic Balagan, спантеличив дивним відео зі співачками Тіною Кароль та Світланою Лободою.

Виконавець наразі намагається будь-яким методом привернути увагу до свого нового треку. В анонсі до композиції артист використав доволі дивне відео, що було згенероване штучним інтелектом. У ролику Потап використав ШІ-зображення з обличчями Тіни Кароль та Світлани Лободи. Вони були представлені в образі опосумів, а на їхніх шиях виднілися підвіски з написами "Loboda" та "Tina". Наприкінці відео ШІ-зображення з обличчями Тіни Кароль та Світлани Лободи влаштували бійку.

Дата публікації 17:19, 03.07.25 Кількість переглядів 24 Потап показав дивне відео з обличчями Кароль і Лободи, згенероване ШІ

Користувачі у коментарях були здивовані. Юзери з повним нерозумінням запитували, що вони щойно побачили та що це взагалі було. Сам Потап теж не став пояснювати, навіщо за допомогою ШІ згенерував відео з обличчями Тіни Кароль та Світлани Лободи. Артистки наразі теж утримуються від коментарів.

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Зазначимо, з початком повномасштабної війни Потап неодноразово потрапляв у скандали. Найбільше його критикують через те, що він перебуває за кордоном та не повертається до України. Окрім того, репер встиг потрапити в низку неприємних інцидентів. Зокрема, артист випустив пісню "Волонтер", текст якої обурив українців. Окрім того, Потап за кордоном не цурається співати російською. Ба більше, він навіть дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.

Нещодавно співак Павло Зібров гостро висловився про повернення Потапа в український шоубізнес. Артист пояснив, чи це взагалі можливо.