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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по ТЦК Полтави: стало відомо, хто загинув

Студент і демобілізований військовий загинули під час російського удару по ТЦК Полтави.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Розбір завалів на місці влучання по ТЦК Полтави

Розбір завалів на місці влучання по ТЦК Полтави / © ДСНС

Внаслідок російського удару по ТЦК у Полтаві загинули студент місцевого вишу і колишній військовий, демобілізованим із лав ЗСУ.

Про це передає місцеве видання «Полтавщина».

За інформацією видання, обидва загиблі — цивільні, які випадково опинилися поруч із будівлею в момент атаки.

Серед травмованих — військові, цивільні особи та поліцейський. За інформацією видання, шестеро поранених перебувають у тяжкому стані. Характер травм різний: переломи, осколкові поранення, ампутації пальців.

Речник командування Сухопутний військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі «Суспільному» додав, що було два влучання: перше на території Полтавського міського ТЦК, друге — на території Полтавського обласного ТЦК.

Розбір завалів на місці влучання по ТЦК Полтави / © ДСНС

Розбір завалів на місці влучання по ТЦК Полтави / © ДСНС

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару кількість постраждалих внаслідок удару по ТЦК Полтави зросла до 47 осіб.

Нагадаємо, зранку 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників.

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