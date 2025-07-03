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Удар по ТЦК Полтави: стало відомо, хто загинув
Студент і демобілізований військовий загинули під час російського удару по ТЦК Полтави.
Внаслідок російського удару по ТЦК у Полтаві загинули студент місцевого вишу і колишній військовий, демобілізованим із лав ЗСУ.
Про це передає місцеве видання «Полтавщина».
За інформацією видання, обидва загиблі — цивільні, які випадково опинилися поруч із будівлею в момент атаки.
Серед травмованих — військові, цивільні особи та поліцейський. За інформацією видання, шестеро поранених перебувають у тяжкому стані. Характер травм різний: переломи, осколкові поранення, ампутації пальців.
Речник командування Сухопутний військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі «Суспільному» додав, що було два влучання: перше на території Полтавського міського ТЦК, друге — на території Полтавського обласного ТЦК.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару кількість постраждалих внаслідок удару по ТЦК Полтави зросла до 47 осіб.
Нагадаємо, зранку 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників.