"Давайте будем реалистами": мэр Харькова о том, как закончится война

Мэр Харькова Игорь Терехов / © ТСН.ua

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Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что война в Украине закончится дипломатическим решением.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

По словам Терехова, война в конце концов закончится, потому что «нет войн, которые продолжаются вечно».

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«Военного решения сегодня нет, все это говорят. Верю в искусство дипломатии. Нам необходима жесткая международная поддержка», — сказал мэр Харькова.

Терехов уверен, что «все закончится справедливым миром для Украины».

«Сами они, конечно, никуда не откатятся, надо, чтобы мы их откатили. Но давайте быть реалистами: для Харькова справедливым миром может быть граница, которой она была до начала полномасштабного вторжения», — говорит мэр Харькова.

Почему не верил в полномасштабное вторжение

Терехову напомнили, что перед полномасштабным вторжением он уверял, что нападения не будет.

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«Тогда никто не говорил, что будет. За считанные часы до вторжения нас собирали в СБУ и говорили, что никакой войны не будет, это просто военные учения. Мои данные основывались на сообщениях информированных служб. Если бы мы знали хотя бы за неделю, мы бы совсем по-другому подготовились», — ответил он.

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