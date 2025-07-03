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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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706
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"Давайте будемо реалістами": мер Харкова про те, як закінчиться війна

Терехов розповів, яким бачить закінчення війни для Харкова і області.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мер Харкова Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов / © ТСН.ua

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що війна в Україні закінчиться дипломатичним рішенням.

Про це він сказав в інтерв’ю «Українській правді».

За словами Терехова, війна врешті-решт закінчиться, тому що «немає війн, які тривають вічно».

«Військового рішення сьогодні немає, усі це кажуть. Вірю в мистецтво дипломатії. Нам необхідна жорстка міжнародна підтримка», — сказав міський голова Харкова.

Терехов впевнений, що «все закінчиться справедливим миром для України».

«Самі вони, звісно, нікуди не відкотяться — треба, щоб ми їх відкотили. Але давайте бути реалістами: для Харкова справедливим миром може бути кордон, яким він був до початку повномасштабного вторгнення», — говорить мер Харкова.

Чому не вірив у повномасштабне вторгнення

Терехову пригадали, що перед повномасштабним вторгненням він запевняв, що нападу не буде.

«Тоді ж ніхто не казав, що буде. За лічені години до вторгнення нас збирали в СБУ і казали, що ніякої війни не буде, це просто військові навчання. Мої дані базувалися на повідомленнях інформованих служб. Якби ми знали хоча б за тиждень, ми б зовсім по-іншому підготувалися б», — відповів він.

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