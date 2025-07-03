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Варварский удар по ТЦК Полтавы: преподаватели рассказали о погибшем студенте
Александр Ляшик обучался на магистратуре Полтавского государственного аграрного университета.
В результате удара по ТЦК Полтавы 3 июля погиб студент магистратуры Полтавского государственного аграрного университета Александр Ляшик.
Об этом сообщили в Полтавском государственном аграрном университете — ПГАУ.
«С глубокой печалью сообщаем, что сегодня, 3 июля 2025 года, в результате варварских обстрелов города Полтавы погиб студент магистратуры Полтавского государственного аграрного университета Александр Ляшик», — сообщила администрация вуза.
Там также рассказали, что Александр учился по специальности «Учет и налогообложение», был настойчив, доброжелателен и имел искреннюю мечту работать на благо Украины.
«Его жизнь, полная планов и потенциала, трагически оборвалась из-за преступной российской агрессии», — добавило сообщество университета и выразило искренние соболезнования семье Александра, его друзьям, преподавателям и одногруппникам.
Преподаватели и студенты Полтавского государственного аграрного университета заверили, что всегда будут помнить парня — светлого человека, достойного гражданина, хорошего товарища.
Напомним, к сожалению, в результате российского удара по ТЦК в Полтаве погиб не только Александр Ляшик, но и бывший военный демобилизованный боец.
Ранее уже говорилось, что 3 июля Полтава стала мишенью массированного удара вражеских дронов.
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