Варварский удар по ТЦК Полтавы: преподаватели рассказали о погибшем студенте

В результате удара по Полтава погиб студент магистратуры Полтавского государственного аграрного университета Александр Ляшик Фото: Полтавский государственный аграрный университет

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В результате удара по ТЦК Полтавы 3 июля погиб студент магистратуры Полтавского государственного аграрного университета Александр Ляшик.

Об этом сообщили в Полтавском государственном аграрном университете — ПГАУ.

«С глубокой печалью сообщаем, что сегодня, 3 июля 2025 года, в результате варварских обстрелов города Полтавы погиб студент магистратуры Полтавского государственного аграрного университета Александр Ляшик», — сообщила администрация вуза.

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Там также рассказали, что Александр учился по специальности «Учет и налогообложение», был настойчив, доброжелателен и имел искреннюю мечту работать на благо Украины.

«Его жизнь, полная планов и потенциала, трагически оборвалась из-за преступной российской агрессии», — добавило сообщество университета и выразило искренние соболезнования семье Александра, его друзьям, преподавателям и одногруппникам.

Преподаватели и студенты Полтавского государственного аграрного университета заверили, что всегда будут помнить парня — светлого человека, достойного гражданина, хорошего товарища.

Напомним, к сожалению, в результате российского удара по ТЦК в Полтаве погиб не только Александр Ляшик, но и бывший военный демобилизованный боец.

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Ранее уже говорилось, что 3 июля Полтава стала мишенью массированного удара вражеских дронов.

Дата публикации 16:29, 03.07.25 Количество просмотров 39 Новости ТСН 16:00 3 июля. Удар по ТЦК в Полтаве! Взрывы в Одессе и ядовитая шаурма

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