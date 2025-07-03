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Варварський удар по ТЦК Полтави: викладачі розповіли про загиблого студента
Олександр Ляшик навчався на магістратурі Полтавського державного аграрного університету.
Внаслідок удару по ТЦК Полтави 3 липня загинув студент магістратури Полтавського державного аграрного університету Олександр Ляшик.
Про це повідомили в Полтавському державному аграрному університеті — ПДАУ.
«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 3 липня 2025 року, внаслідок варварського обстрілу міста Полтави загинув студент магістратури Полтавського державного аграрного університету Олександр Ляшик», — повідомила адміністрація вишу.
Там також розповіли, що Олександр навчався за спеціальністю «Облік та оподаткування», був наполегливим, доброзичливим і мав щиру мрію працювати на благо України.
«Його життя, сповнене планів і потенціалу, трагічно обірвалося через злочинну російську агресію», — додала спільнота університету і висловила щирі співчуття родині Олександра, його друзям, викладачам та одногрупникам.
Викладачі і студенти Полтавського державного аграрного університету запевнили, що завжди пам’ятатимуть хлопця — «світлу людину, гідного громадянина, доброго товариша».
Нагадаємо, на жаль, внаслідок російського удару по ТЦК у Полтаві загинув не лише Олександр Ляшик, а й колишній військовий, демобілізований боєць.
Раніше вже йшлося про те, що 3 липня Полтава стала мішенню масованого удару ворожих дронів.
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