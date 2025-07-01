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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні стався землетрус: що зафіксували сейсмологи

У ніч проти 1 липня в районі Полтави зафіксували підземні поштовхи

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Землетрус

Землетрус / © Associated Press

У ніч проти 1 липня 2025 року в районі села Карпусі, Полтавського району, стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 01:23 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Згідно з класифікацією, такий землетрус вважається не відчутним — тобто не становив небезпеки і не відчувався людьми.

Землетрус в Полтавській області

Землетрус в Полтавській області

Раніше, на території Закарпатської області у гірському масиві неподалік із румунським кордоном було зареєстровано землетрус.

Нагадаємо, землетрус поблизу Полтави також стався 16 березня. А сейсмологи попереджали про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. Але зазначила, що загрози для людей вони не становлять.

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