В Україні стався землетрус: що зафіксували сейсмологи

Землетрус / © Associated Press

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У ніч проти 1 липня 2025 року в районі села Карпусі, Полтавського району, стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 01:23 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

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Згідно з класифікацією, такий землетрус вважається не відчутним — тобто не становив небезпеки і не відчувався людьми.

Землетрус в Полтавській області

Раніше, на території Закарпатської області у гірському масиві неподалік із румунським кордоном було зареєстровано землетрус.

Нагадаємо, землетрус поблизу Полтави також стався 16 березня. А сейсмологи попереджали про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. Але зазначила, що загрози для людей вони не становлять.