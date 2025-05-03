Українські полярники зафіксували потужний землетрус (фото)

Українські вчені на станції «Академік Вернадський» / © facebook.com/AntarcticCenter

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Українські науковці на антарктичній станції «Академік Вернадський» зареєстрували потужний землетрус, що стався в районі між Аргентиною та Чилі. Зафіксовані підземні поштовхи стали черговим свідченням високої ефективності українських досліджень у глобальному моніторингу природних явищ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби станції.

Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу знаходився під дном Атлантичного океану — приблизно за 219 км на південь від аргентинського порту Ушуаї. Сила поштовхів досягла 7,4 бала за шкалою магнітуди.

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Науковці зафіксували сейсмічну подію о 2 травня о 10:03 за місцевим часом завдяки високочутливим датчикам, установленим на станції «Вернадський». Попри потужність землетрусу, самі полярники не відчули коливань, адже острів розташований досить далеко від епіцентру.

«Ми постійно спостерігаємо за геофізичними процесами в регіоні, зокрема за сейсмічною активністю, що має критичне значення для глобального розуміння природних явищ. Фіксація навіть віддалених землетрусів допомагає краще розуміти геодинаміку Землі», — пояснив геофізик 30-ї Української антарктичної експедиції Альберт Грабовецький.

Українська станція в Антарктиді має важливу роль у світовій науці. Завдяки зібраним даним науковці можуть підтверджувати й уточнювати інформацію від інших сейсмологічних мереж, аналізувати зв’язки між тектонічними зонами та вдосконалювати моделі поширення сейсмічних хвиль. Ці моделі, зокрема, використовуються для прогнозування цунамі та інших стихійних лих.

Нагадаємо, сейсмоакустичні дослідження на «Вернадському» тривають із 2000 року. А в 2020-му на станції оновили обладнання для геофізичних спостережень. Всі зібрані дані в режимі реального часу надходять до Національного центру даних Національної системи сейсмічного моніторингу України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чилі оголосили масову евакуацію після сильного землетрусу в районі протоки Дрейка.