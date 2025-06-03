Над Черніговом вирує гігантський смерч (відео)

Смерч у Чернігові

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У вівторок, 3 червня, у небі над Черніговом з’явився велетенський смерч. Ймовірно, він не наблизився до землі своїм «хвостом». Видовище вразило містян.

Відео з Чернігова оприлюднили в місцевих ЗМІ.

На кадрах можна побачити велику воронку — смерч, що виник в грозовій хмарі і потім поширився згори донизу у вигляді стовпа — хобота.

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Дата публікації 17:49, 03.06.25 Кількість переглядів 33 У Чернігові вирує смерч

Минулого разу таку негоду бачили у Чернігові 30 травня. Зазначимо, що тоді велетенський вихор кружляв у хмарах над самим центром міста.

Нагадаємо, за прогнозом метеорологів кількість смерчів і торнадо в Україні побільшає влітку 2025 року.

Також навесні подібний смерч фіксували на Київщині — у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту.

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