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Над Черніговом вирує гігантський смерч (відео)
Жителі міста помітили смерч і одразу поділилися відео із користувачами Мережі.
У вівторок, 3 червня, у небі над Черніговом з’явився велетенський смерч. Ймовірно, він не наблизився до землі своїм «хвостом». Видовище вразило містян.
Відео з Чернігова оприлюднили в місцевих ЗМІ.
На кадрах можна побачити велику воронку — смерч, що виник в грозовій хмарі і потім поширився згори донизу у вигляді стовпа — хобота.
Минулого разу таку негоду бачили у Чернігові 30 травня. Зазначимо, що тоді велетенський вихор кружляв у хмарах над самим центром міста.
Нагадаємо, за прогнозом метеорологів кількість смерчів і торнадо в Україні побільшає влітку 2025 року.
Також навесні подібний смерч фіксували на Київщині — у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту.
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