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Відомий астролог Влад Росс попередив про небезпечні дати 2025 року
Астролог попередив про небезпечні дати 2025 року.
Відомий астролог Влад Росс попередив про небезпечні дати 2025 року.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
Небезпечними днями можуть бути ті, на які прийдуться затемнення.
«У вересні, в першій та другій декаді буде коридор затемнень. Складна ситуація може бути наприкінці серпня. Тобто друга половина серпня та перша половина вересня — це той час, коли можуть статися катаклізми, початися епідемії, повторення на захворюваність COVID», — каже Влад Росс.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.