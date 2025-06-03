Влад Росс

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Відомий астролог Влад Росс попередив про небезпечні дати 2025 року.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Небезпечними днями можуть бути ті, на які прийдуться затемнення.

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«У вересні, в першій та другій декаді буде коридор затемнень. Складна ситуація може бути наприкінці серпня. Тобто друга половина серпня та перша половина вересня — це той час, коли можуть статися катаклізми, початися епідемії, повторення на захворюваність COVID», — каже Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.