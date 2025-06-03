Над Черниговом бушует гигантский смерч (видео)

Смерч в Чернигове

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Во вторник, 3 июня, в небе над Черниговом появился гигантский смерч. Вероятно, он не приблизился к земле своим «хвостом». Зрелище поразило горожан.

Видео из Чернигова было обнародовано в местных СМИ.

На кадрах можно увидеть большую воронку — смерч, возникший в грозовом облаке и затем распространился сверху вниз в виде столба — хобота.

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Дата публикации 17:49, 03.06.25 Количество просмотров 27 В Чернигове бушует смерч

В прошлый раз такое ненастье видели в Чернигове 30 мая. Отметим, что тогда гигантский вихрь кружился в облаках над самым центром города.

Напомним, по прогнозу метеорологов , количество смерчей и торнадо в Украине прибавится летом 2025 года.

Также весной подобный смерч фиксировали в Киевской области — в Броварском районе. Очевидцы зафиксировали природное явление на видео, где видно, как вихрь поднимает пыль и обломки на значительную высоту.

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