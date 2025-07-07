Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит ХАМАС выжить в Газе

Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

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У Израиля есть шанс расширить мирные договоренности в регионе, однако ни одно соглашение не будет предусматривать сохранение ХАМАСа в Газе. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед отлетом в Вашингтон.

Сообщает The Times of Israel.

«Мы уже изменили Ближний Восток до неузнаваемости, и теперь у нас есть шанс принести большое будущее народу Израиля и Ближнего Востока», — сказал он.

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В то же время Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не согласится на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, которое позволит ХАМАС остаться в Газе.

«Мы не допустим ситуации, поощряющей похищение и убийства. Это означает ликвидацию военного потенциала ХАМАС. ХАМАС там не будет», — заявил премьер.

Его слова прозвучали накануне косвенных переговоров с представителями ХАМАС в Дохе, куда отправилась израильская переговорная группа.

Кроме того, во время визита в Вашингтон Нетаньяху планирует поблагодарить бывшего президента США Дональда Трампа за поддержку во время 12-дневной войны Израиля против Ирана, которая, по словам премьера, завершилась «грандиозной победой».

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«В течение многих лет мы боялись, что нам делать с Ираном и сможем ли мы его победить. Наши героические пилоты летали не только там, но и над Ливаном. Там мы тоже годами беспокоились о том, что сделает „Хезболла“. Мы нанесли удар по ХАМАСу. Это создает большую ответственность и возможности», — добавил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после соглашения о прекращении огня с Израилем, заключенного две недели назад.

Мы ранее информировали, что ХАМАС принял предложение о прекращении огня с гарантиями США.