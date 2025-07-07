Израиль начинает бороться с уклонистами: заимствуют ли "опыт" Украины

Хасиды. Фото иллюстративное / © Getty Images

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В Израиле будет издано 54 000 повесток о призыве ультраортодоксальным еврейским студентам семинарий (ешива). Кроме того, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готовится усилить меры против уклонистов.

Об этом сообщают Reuters и Jerusalem Post.

По данным министерства обороны Израиля, на первом этапе должно быть разослано 25 000 персональных первичных повесток. Поставленная цель — 54 000 повесток к концу лета. Даты призыва будут назначены в ближайшие 12 месяцев.

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Среди 54 000 вызываемых ортодоксы всех возрастов, в основном около 26 лет.

ЦАХАЛ требует от правительства введения санкций против уклонистов. Там заявили, что сейчас имеют 250-300 мест в тюрьмах, готовых для ареста уклонистов от призыва — как ортодоксальных евреев, так и из других общин. ЦАХАЛ уверяет, что при необходимости может расширить количество мест в тюрьмах.

Jerusalem Post предполагает, что такие цифры все еще будут незначительными по сравнению с количеством потенциальных уклонистов, но все же намного больше количества уклонистов, арестованных в прошлом.

Как будут разыскивать уклонистов в Израиле

По информации СМИ, для розыска уклонистов ЦАХАЛ будут проверять аэропорты, контрольно-пропускные пункты и устроить другие спонтанные проверки в районах, где вероятно будут уклоняться от призыва. Планируется установка блокпостов на дорогах и на въезде в населенные пункты по всей стране.

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Кроме того, процесс признания уклонистом будет сокращен: человек, который не отзовется на три повестки, будет считаться уклонистом через 12 дней после получения третьей повестки.

Напомним, что решение Верховного Суда Израиля в прошлом году отменило многолетнее увольнение от службы в армии для ультраортодоксальных иудейских студентов.

Военная служба обязательна для большинства израильских евреев с 18 лет и длится 24-32 месяца, с дополнительной резервной обязанностью в последующие годы. Члены 21% арабского населения Израиля в большинстве своем освобождены от нее, хотя некоторые все же служат.

Раньше мы писали, чем отличается мобилизация в Украине и Израиле, есть ли там уклонисты, «бусификация» и кто имеет отсрочку.

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