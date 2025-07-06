Когда РФ начнет самый большой террор против украинских городов: Берлинская призвала готовиться

Мария Берлинская / © скриншот с видео

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Крупнейший террор Россия начнет поти украинских городов этой зимой.

Такое мнение высказала волонтер и руководитель технологического проекта Victory Drones в интервью «Апостроф TV».

«Речь идет не только о „Шахедах“, но и о чем я недавно писала — речь идет об автономных работах, которые будут работать не по координатам, а в так называемой „режиме охоты“, к этому уже нужно готовиться», — говорит волонтер.

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Она призывает готовиться к сбитию не только «Шахедов», но и автономных роботов, не только над Харьковом и Запорожьем, но, например, Винницой или даже Ровно или Львовом.

«Это очень важная угроза, сейчас к ней важно готовиться. Будут фактически визуально ориентироваться, будет оптическая навигация, позволяющая понимать работу, где он находится и охотиться за людьми, автомобилями и т.д. Вот таким террором они будут заниматься, я более чем убеждена. И у нас есть время подготовиться», — предупреждает Берлинская.

Волонтер предполагает, что скорее всего развертывание этого начнется осенью, но самый большой террор начнется зимой 2025-26 и в последующие годы. Это будут «Шахеды», ракеты и другие воздушные системы.

«Россияне хотят контролировать небо, потому что в современной войне, кто контролирует небо, тот контролирует землю. Они прошли сюда с авиацией в марте 2022 года. Мы начали сбивать авиацию, они поняли, что слишком дорого постоянно терять самолеты и пилотов, поэтому они сделали сейчас второй подход уже дронами и баллистикой», — подытожила она.

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Ранее Мария Берлинская сделала жуткий прогноз на 2026 год, заявив о тысячах дронов-убийц во Львове и Черновцах.

Кроме того, о растущей опасности от российских беспилотников высказались и другие известные украинцы: