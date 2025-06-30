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В Израиле простились с 5 украинцами, погибшими при ударе Ирана: среди них трое детей
В Израиле простились с украинской семьей, погибшей от иранского ракетного удара по городу Бат-Ям
В Израиле, в городе Бат-Ям, попрощались с пятью гражданами Украины, погибшими во время иранского ракетного удара 14 июня. Церемония прощания прошла на месте падения иранской ракеты.
Об этом сообщает МИД Израиля.
Все погибшие являются членами одной семьи.
Настя Бурык, 8 лет, приехала в Израиль на лечение от лейкемии
Мария Пешкурева, 30 лет, мать Насти
Елена Соколова, 54 года, бабушка Насти
Илья Пешкурев, 14 лет, двоюродный брат Насти
Константин Тутевич, 10 лет, двоюродный брат Насти.
«Пусть память невинных жертв военных преступлений тегеранского режима будет благословенна навеки», — написали в МИД Израиля.
Напомним, что в результате ракетной атаки Ирана 14 июня в израильском городе Бат-Ям погибла семья украинцев, среди которых трое детей. Семья была родом из Одессы.