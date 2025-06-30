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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Израиле простились с 5 украинцами, погибшими при ударе Ирана: среди них трое детей

В Израиле простились с украинской семьей, погибшей от иранского ракетного удара по городу Бат-Ям

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Все погибшие были членами одной семьи.

Все погибшие были членами одной семьи. / © МИД Израиля

В Израиле, в городе Бат-Ям, попрощались с пятью гражданами Украины, погибшими во время иранского ракетного удара 14 июня. Церемония прощания прошла на месте падения иранской ракеты.

Об этом сообщает МИД Израиля.

/ © МИД Израиля

© МИД Израиля

Все погибшие являются членами одной семьи.

  • Настя Бурык, 8 лет, приехала в Израиль на лечение от лейкемии

  • Мария Пешкурева, 30 лет, мать Насти

  • Елена Соколова, 54 года, бабушка Насти

  • Илья Пешкурев, 14 лет, двоюродный брат Насти

  • Константин Тутевич, 10 лет, двоюродный брат Насти.

/ © МИД Израиля

© МИД Израиля

«Пусть память невинных жертв военных преступлений тегеранского режима будет благословенна навеки», — написали в МИД Израиля.

Напомним, что в результате ракетной атаки Ирана 14 июня в израильском городе Бат-Ям погибла семья украинцев, среди которых трое детей. Семья была родом из Одессы.

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