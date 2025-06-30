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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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В Ізраїлі попрощалися з 5 українцями, які загинули під час удару Ірану: серед них троє дітей

В Ізраїлі попрощалися з українською сім’єю, яка загинула від іранського ракетного удару по місту Бат-Ям.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Всі загиблі були членами однієї родини.

Всі загиблі були членами однієї родини / © МЗС Ізраїлю

В Ізраїлі, у місті Бат-Ям попрощалися з пʼятьма громадянами України, які загинули під час іранського ракетного удару 14 червня. Церемонія прощання відбулася на місці падіння іранської ракети.

Про це повідомляє МЗС Ізраїлю.

/ © МЗС Ізраїлю

© МЗС Ізраїлю

Усі загиблі є членами однієї родини:

  • Настя Бурик, 8 років, приїхала до Ізраїлю на лікування від лейкемії

  • Марія Пешкурьова, 30 років, мати Насті

  • Олена Соколова, 54 роки, бабуся Насті

  • Ілля Пешкурьов, 14 років, двоюрідний брат Насті

  • Костянтин Тутевич, 10 років, двоюрідний брат Насті

/ © МЗС Ізраїлю

© МЗС Ізраїлю

«Нехай пам’ять невинних жертв воєнних злочинів тегеранського режиму буде благословенна навіки», — написали в МЗС Ізраїлю.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки Ірану 14 червня в ізраїльському місті Бат-Ям загинула родина українців, серед яких троє дітей. Сім’я була родом з Одеси.

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