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В Ізраїлі попрощалися з 5 українцями, які загинули під час удару Ірану: серед них троє дітей
В Ізраїлі попрощалися з українською сім’єю, яка загинула від іранського ракетного удару по місту Бат-Ям.
В Ізраїлі, у місті Бат-Ям попрощалися з пʼятьма громадянами України, які загинули під час іранського ракетного удару 14 червня. Церемонія прощання відбулася на місці падіння іранської ракети.
Про це повідомляє МЗС Ізраїлю.
Усі загиблі є членами однієї родини:
Настя Бурик, 8 років, приїхала до Ізраїлю на лікування від лейкемії
Марія Пешкурьова, 30 років, мати Насті
Олена Соколова, 54 роки, бабуся Насті
Ілля Пешкурьов, 14 років, двоюрідний брат Насті
Костянтин Тутевич, 10 років, двоюрідний брат Насті
«Нехай пам’ять невинних жертв воєнних злочинів тегеранського режиму буде благословенна навіки», — написали в МЗС Ізраїлю.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки Ірану 14 червня в ізраїльському місті Бат-Ям загинула родина українців, серед яких троє дітей. Сім’я була родом з Одеси.