В Одессе ночью раздалась серия взрывов

Работа ПВО / © Getty Images

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В Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Издание сообщает, что в городе прогремели взрывы в 00:50, позже прозвучала еще серия взрывов.

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«В Одессе снова были слышны взрывы, информируют корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.

Перед взрывами глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 6 июля прогремели взрывы.

Мы ранее информировали, что на левом берегу Киева после мощного взрыва на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

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