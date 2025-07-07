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В Одессе ночью раздалась серия взрывов
Город под атакой беспилотников.
В Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
Издание сообщает, что в городе прогремели взрывы в 00:50, позже прозвучала еще серия взрывов.
«В Одессе снова были слышны взрывы, информируют корреспонденты Общественного», — говорится в сообщении.
Перед взрывами глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных жителей находиться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 6 июля прогремели взрывы.
Мы ранее информировали, что на левом берегу Киева после мощного взрыва на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.