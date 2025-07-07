День ангела 7 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 7 липня, день ангела / © Pixabay

Реклама

Хто святкує день ангела 7 липня

7 липня 2025 року привітайте з іменинами Германа, Лук’яна, Остапа, Павла, Сергія, Євдокію, Єфросинію.

Герман — латинське походження, означає “рідний”. В дитинстві самостійний, не піддається чужому впливу. В дорослому віці стає амбітним, має організаторські здібності.

Лук’ян — латинське ім’я, перекладається як “світло”. В дитинстві примхливий, самовпевнений. В дорослому віці стає строгим, вимогливим.

Реклама

Остап — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві цілеспрямований, виявляє інтерес до природи. В дорослому віці стає терплячим, будує блискучу кар’єру.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві чуйний, врівноважений. В дорослому віці стає добрим, надійним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як “знатний”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, сміливим.

Євдокія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “милість”. В дитинстві доброзичлива, розумна. В дорослому віці стає надійною, має багато шанувальників.

Реклама

Єфросинія — давньогрецьке походження, означає “радість”. В дитинстві наполеглива, працьовита. В дорослому віці стає цілеспрямованою, часто віддає всю себе науці.

День ангела 7 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе, оберігає від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом, теплом та радістю. Бажаю тобі міцного здоров’я, душевного спокою і безмежного щастя!

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене доброти, любові і благословень від небесного охоронця. Нехай він завжди веде тебе правильним шляхом і допомагає у будь-яких починаннях. Бажаю світлих днів і здійснення найзаповітніших мрій!

Реклама

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди стоїть поруч, підтримує у складні моменти та наповнює серце вірою і надією. Нехай кожен день приносить радість, нові звершення і тільки хороші новини.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець був твоїм надійним другом і захисником. Нехай він завжди оберігає твою душу від темряви і допомагає знаходити світло навіть у найважчі часи. Будь здоровий, щасливий і натхненний!

Реклама

***

Вітаю з днем ангела! Нехай цей день наповнить твоє серце спокоєм і вірою, а ангел-охоронець подарує мир, любов і благословення. Бажаю тобі тепла в душі, радості в серці і благополуччя у всіх сферах життя!