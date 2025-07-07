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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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317
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни продовжують атакувати українські міста. Від ранку — знову неспокійно.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

© Getty Images

Сьогодні, 7 липня, у Києві та східних областях оголошена повітряна тривога.

Повідомляється про запуск балістики.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару дронами по Харкову, внаслідок якого пошкоджено житлові багатоповерхівки міста. Кількість постраждалих стрімко зростає — вже понад 20 осіб.

Також під ворожим ударом перебував і Київ. Влада повідомила про наслідки таки.

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