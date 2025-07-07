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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Росіяни продовжують атакувати українські міста. Від ранку — знову неспокійно.
Сьогодні, 7 липня, у Києві та східних областях оголошена повітряна тривога.
Повідомляється про запуск балістики.
Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару дронами по Харкову, внаслідок якого пошкоджено житлові багатоповерхівки міста. Кількість постраждалих стрімко зростає — вже понад 20 осіб.
Також під ворожим ударом перебував і Київ. Влада повідомила про наслідки таки.