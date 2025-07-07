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- Украина
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Россияне продолжают атаковать украинские города. С утра снова неспокойно.
Сегодня, 7 июля, в Киеве и восточных областях объявлена воздушная тревога.
Сообщается о запуске баллистики.
Напомним, российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Харькову, в результате которого повреждены жилые многоэтажки города. Число пострадавших стремительно растет — уже более 20 человек.
Также под вражеским ударом находился и Киев. Власти сообщили о последствиях.