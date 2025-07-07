В Харькове дроны атаковали многоэтажки: есть пострадавшие

Беспилоотник типа Shahed / © MIL.IN.UA

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В ночь на 7 июля Харьков в очередной раз стал мишенью для российских ударных беспилотников.

О последствиях атаки сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, в одном из районов города — Шевченковском — произошел прилет в многоэтажный жилой дом. В результате удара начался пожар.

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«В Шевченковском предварительно есть попадание в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома», — сообщил Терехов.

Мэр также отметил, что в здании, куда попал дрон, есть пострадавшие. Их количество сейчас уточняется.

Кроме того, еще одно попадание зафиксировано в Слободском районе Харькова — также в многоэтажном жилом доме.

На местах работают спасательные службы. Информация о масштабах повреждений и состоянии пострадавших уточняется.

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Позже в Харьковской ОВА сообщили, что в результате атаки БпЛА пострадали 4 человека, из них двое детей.

«В результате вражеской атаки по Шевченковскому району Харькова предварительно пострадали 4 человека, из них 2 ребенка. Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 м²», — сообщает Харьковская ОВА.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 7 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.

Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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