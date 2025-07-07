- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове дроны атаковали многоэтажки: есть пострадавшие
Харьков подвергся очередной атаке дронов-камикадзе.
В ночь на 7 июля Харьков в очередной раз стал мишенью для российских ударных беспилотников.
О последствиях атаки сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, в одном из районов города — Шевченковском — произошел прилет в многоэтажный жилой дом. В результате удара начался пожар.
«В Шевченковском предварительно есть попадание в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома», — сообщил Терехов.
Мэр также отметил, что в здании, куда попал дрон, есть пострадавшие. Их количество сейчас уточняется.
Кроме того, еще одно попадание зафиксировано в Слободском районе Харькова — также в многоэтажном жилом доме.
На местах работают спасательные службы. Информация о масштабах повреждений и состоянии пострадавших уточняется.
Позже в Харьковской ОВА сообщили, что в результате атаки БпЛА пострадали 4 человека, из них двое детей.
«В результате вражеской атаки по Шевченковскому району Харькова предварительно пострадали 4 человека, из них 2 ребенка. Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 м²», — сообщает Харьковская ОВА.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 7 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.
Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.