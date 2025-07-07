Три знака, которым сегодня стоит прислушаться к советам окружающих

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Содержание Телец Лев Рыбы

Сегодня, 7 июля, прислушиваться к советам окружающих стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они окажутся особенно важными.

Телец

Тельцы нечасто обращают внимание на слова других людей, и совершенно напрасно, поскольку рядом с ними много мудрых людей, которые могли бы помочь им в самых разных ситуациях. Сегодня кто-то из близких людей даст им ценный житейский совет, им останется только последовать ему.

Лев

Львы настолько уверены в собственной правоте, что чужого мнения для них практически не существует. Такая реакция отшибает у окружающих желание высказывать им свое мнение, а ведь сегодня кто-то из близких друзей мог бы дать им действительно ценный совет, точнее ответ на важный вопрос.

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Рыбы

Рыбы живут в твердой уверенности, что на любую тему может высказывать свое мнение. Давать таким людям советы — дело непростое, поэтому те, кто хорошо знает представителей знака, предпочитают промолчать, но сегодня им должно хватит мудрости услышать тех, кто желает им добра.