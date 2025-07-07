Астрологический прогноз на 7 июля

Круг / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать на полпути начатые ранее дела — необходимо обязательно довести их до финального конца.

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Символ дня: круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

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Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

Питание дня: категорически противопоказано голодание — желудку необходима нагрузка.

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Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: собранный в этот день урожай не предназначен для длительного хранения.

Магия и мистика дня: астрологи советуют прорабатывать карму.

Сны дня: сведения, содержащиеся в снах нынешней ночи, имеют большое значение, но только в том случае, если их удастся правильно расшифровать.

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Табу дня: под запретом находятся любые поездки.

Цитата дня: «Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве» (Аврелий Августин).