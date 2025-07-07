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- Астрология
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Астрологический прогноз на 7 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать на полпути начатые ранее дела — необходимо обязательно довести их до финального конца.
Символ дня: круг.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.
Питание дня: категорически противопоказано голодание — желудку необходима нагрузка.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: собранный в этот день урожай не предназначен для длительного хранения.
Магия и мистика дня: астрологи советуют прорабатывать карму.
Сны дня: сведения, содержащиеся в снах нынешней ночи, имеют большое значение, но только в том случае, если их удастся правильно расшифровать.
Табу дня: под запретом находятся любые поездки.
Цитата дня: «Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве» (Аврелий Августин).