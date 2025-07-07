Астрологічний прогноз на 7 липня

Коло / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна кидати на півдорозі розпочаті раніше справи — необхідно обов’язково довести їх до фінального кінця.

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Символ дня: коло.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій.

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Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, можуть тривати довго, тому необхідно одразу ж звернутися по медичну допомогу.

Харчування дня: категорично протипоказане голодування — шлунку необхідне навантаження.

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Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: зібраний цього дня урожай не призначений для тривалого зберігання.

Магія і містика дня: астрологи радять пропрацьовувати карму.

Сни дня: відомості, які містяться у снах цієї ночі, мають велике значення, проте лише в тому разі, якщо їх вдасться правильно розшифрувати.

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Табу дня: під забороною будь-які поїздки.

Цитата дня: «Досконалість — це знання людини про свою недосконалість» (Аврелій Августин).