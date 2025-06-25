Фінансовий гороскоп на липень 2025 року / © Associated Press

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Венера переміщується Близнятами від 4 до 31 липня, що сприятливо для торгівлі, але накопичити навряд чи вдасться. Будьте уважними до мікровитрат: вони можуть скластися в невблаганну гору до кінця місяця, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У першій половині липня можна укласти важливу угоду, якщо вона зріє давно. Хороший період для пошуку інвестора чи покровителя.

Від 7 липня Уран у Близнятах запускає хвилю несподіваних змін: цифрові ринки, нові валюти, нестабільні тренди. Момент для тих, хто вміє швидко підлаштовуватись. Попереднього разу це відбувалося 84 роки тому. Транзит запускає найважливіший рух для економіки, технологій та нейромереж у довгостроковій перспективі. Для багатьох це може стати передчуттям нової ніші, зміни професії, несподіваної пропозиції. Поки що не дійте різко, але запам’ятовуйте інсайти: вони стануть основою стратегії вже 2026 року.

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10 липня повня у Козорозі — у знаку кар’єри та структури. Вона допоможе зануритися в тіньовий бік фінансів і розкрити настанови, що заважають процвітанню.

У третій декаді місяця фінанси тісно сплітаються з кармічними аспектами (20 липня Марс утворює аспекти з Місячними Вузлами, які пов’язані з кармою) та з особистою ідентичністю (24 липня молодик у Леві). Все, що не щиро, обернеться втратами. Все, що прожите від серця, дасть зростання, навіть якщо спочатку буде страшно.

22-24 липня можливі суперечки щодо грошей, особливо в парах або на роботі: Венера в напруженості з Марсом може активувати тему бюджету, боргів, справедливості. Головне — не рубати з плеча. Використовуйте потенціал Марса у Діві як помічника: аналізуйте, ведіть облік, пишіть списки.

Від 31 липня Венера входить на знак Рака — настає час дбайливого ставлення до фінансів. Важливо пам’ятати про те, що гроші люблять дім, тепло, вкладення в сім’ю, безпеку, харчування, затишок.

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ОВЕН

Настав час звірити карту і курс. Ваша енергія активна, ви швидко реагуєте на фінансові можливості. Але намагайтеся відмовитися від спонтанної імпульсивності заради зрілої стратегічної побудови фінансової стійкості. Гроші приходять туди, де ви зберігаєте чіткість, вибираєте щирість і робите крок у бік своєї унікальної цінності. У третій декаді можлива зміна фінансових пріоритетів — готуйтеся відпустити те, що більше не працює.

ТЕЛЕЦЬ

Грошові питання вимагають зрілого підходу — особливо після 10 липня, коли повня у Козорозі підбиває підсумки. Ставте на довгострокові цілі, уникайте імпульсних витрат. Цього місяця особливо важливі дисципліна, точність, увага до деталей. Фінансова стратегія має бути вивіреною: прибуток приходить до тих, хто вміє аналізувати, планувати та рахувати. Третя декада липня — це час турбулентності у майнових та фінансових справах. Можливі несподівані витрати, боротьба ресурсів, перевірки.

БЛИЗНЯТА

Липень — це час гнучкості, адаптації та нестандартних рішень у грошах. Гроші приходять через легкість, слова, ідеї та зв’язки, а також через знання, дрібний бізнес, посередництво. Венера та Уран у Близнятах переносить фінансові потоки у сферу спілкування, торгівлі, знань, SMM, медіа, освіти, посередництва. У другій половині місяця можливі спонтанні витрати — особливо у сфері дому чи сім’ї. Цього місяця важливо усвідомити: те, що ви вважали стабільним, може змінитися.

РАК

Липень підштовхує до інвестицій у навчання, транспорт, рекламу. А під кінець місяця фокус зміщується на вкладення в будинок, затишок, безпеку. Не ризикуйте грошима заради емоцій — головний девіз місяця. Гроші приходять легко, але так само легко можуть втекти. Можна підняти ціну за послуги, оновити комерційну пропозицію, запустити проєкт. До кінця липня фінанси йдуть із тіні — можливе повернення боргів, несподіваний бонус чи внутрішня трансформація ставлення до грошей.

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ЛЕВ

Грошові потоки йдуть через комунікації та швидкі угоди. Перша декада — тиха підготовка, залаштункові процеси. Але після 22 липня, коли Сонце увійде у ваш знак, почнеться період посилення та прояву. Фінансові шанси виявляться ближче до молодика (24 липня), особливо якщо ви готові довіряти своїй унікальності та вийти на сцену з новою пропозицією. Буде спокуса емоційних витрат, але ви здатні вибрати раціональність. Фінансова дисципліна — ключ до утримання зростання.

ДІВА

Ви — в епіцентрі руху, ваші дії задають тренди. Чудовий час для запуску послуг, опрацювання стратегії, аналізу бюджетів. Високі шанси на приріст доходу через особисту ініціативу, маркетинг, продаж. Це місяць, коли ваші ідеї можуть давати прибуток. Але будьте готовими до фінансових стрибків та нестандартних можливостей. Підтримка може прийти від старих джерел, таємних покровителів, роботи поодинці. Уникайте ризиків, особливо у третій декаді липня.

ТЕРЕЗИ

Фінансова картина липня складна, але все вирішуване. Гроші немов течуть під поверхнею — не завжди зрозуміло, звідки і куди. Не дійте на самоті — цього місяця гроші приходять через людей — друзів, партнерів, команду. Від початку липня Венера допомагає вам просуватися через нетворкінг. У третій декаді будьте обережні, оскільки найменше розбіжність може вилитися у найбільший конфлікт. Боротьба за лідерство може стати причиною фінансових втрат.

СКОРПІОН

Ваша ділова хватка зараз велика, але й тривожність підвищена. Загалом місяць наповнений можливостями через знайомства, навчання, креатив. Гарний момент для реклами, передплат, легких оферів. Не переоцінюйте себе — краще будуйте союзи та перегляньте свої цінності. Фінансові успіхи у липні пов’язані з вашою організованістю, здатністю бачити деталі. Уникайте конфліктів із колегами, особливо у третій декаді місяця — вони можуть вплинути на дохід.

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СТРІЛЕЦЬ

Можливі внутрішні зрушення, пов’язані з тим, у що ви більше не бажаєте вкладатися. Липень вимагає зрілості: відмовтеся від ігор та виберіть шлях, де гроші йдуть за силою. Після 24 липня буде прорив, якщо ви не чинили опір змінам. Можливі спонтанні, але перспективні пропозиції. Водночас потреби партнера або сім’ї можуть піти врозріз із вашими фінансовими планами. Не давайте у борг і самі не беріть. Не грайте на емоціях. Дохід іде через аналіз, партнерство, інвестиції.

КОЗОРІГ

Ваші фінансові шанси у липні — це зв’язки за кордоном, онлайн-бізнес, інтелектуальні продукти, навчання. Енергетичне тло місяця сприяє продажам, переговорам та розвитку бренду. Спілкуйтесь, шукайте союзників, обговорюйте нові проєкти, особливо у сфері навчання чи зовнішніх зв’язків. Наприкінці місяця — час вкладень у далекі цілі та свободу. До 24 липня можливі конфлікти між кар’єрою та особистими витратами. Кінець місяця — перевірка на зрілість у грошовій сфері.

ВОДОЛІЙ

Уран, ваш управитель, робить крок у новий знак, і ви ніби відчуваєте вітер змін. Фінанси поки що не головний фокус, але важливо стежити за імпульсами. У третій декаді можливі нестабільні ситуації у питаннях спільних фінансів, тож краще не брати великих зобов’язань до серпня. Будьте готові переглянути застарілі схеми, особливо якщо вони потребують надто багато ресурсів. Ловіть хвилю нестандартних джерел прибутку: все, що пов’язане з інноваціями, технологіями, контентом, СММ.

РИБИ

Липень вимагає дисципліни і в витратах, і у питаннях заробітку. Можливі як фінансові подарунки, так і витрати на коханих. Середина місяця є сприятливою для отримання або перерозподілу ресурсів. Грошова енергія спрямовано партнерство: ділові спілки, угоди. Монетизуйте креатив, особливо у першій половині місяця. Уникайте критики та перфекціонізму, які заважають потокам. Будьте уважними в період від 22 до 24 липня: емоційні сплески можуть спричинити грошові помилки.

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