Беззвучний режим: як тиша у телефоні змінює поведінку і мислення

Як тиша у телефоні змінює поведінку. / © unsplash.com

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Науковці з Університету Кенхі вивчили, як використання смартфонів у “беззвучному режимі” впливає на рівень стресу та ефективність на роботі. Виявилося, що ця звичка може бути пов’язана з усвідомленішим підходом до життя і роботи.

Про це розповідає Earth.com.

Звичка тримати телефон беззвучним — це не лише спосіб уникнути шуму. За словами доцента Техаського університету Адріана Уорда, навіть вимкнений телефон поруч здатен знижувати когнітивні здібності. Люди, які свідомо прибирають свої смартфони з поля зору та вимикають звук, краще контролюють свій робочий простір і зберігають зосередженість.

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Такий підхід також сигналізує про чіткі особисті кордони. Користувачі самі вирішують, коли вступати в контакт, замість того щоб реагувати на кожне сповіщення. З часом колеги й знайомі адаптуються до цього ритму — спочатку пишуть, а потім чекають відповіді. Це створює відчуття контролю над власним часом.

Вимкнення звуку на телефоні не лише усуває зайві подразники, а й допомагає уникати постійного очікування. Дослідження показують, що після переривання людині потрібно понад 23 хвилини, аби повністю повернутися до роботи. Люди з телефонами на беззвучному режимі зменшують кількість таких переривань, об’єднуючи відповіді на повідомлення у спеціально відведений час. Це дозволяє зекономити години щотижня.

Такий стиль користування телефоном сприяє довшим періодам концентрації. Проєкти, які раніше затягувалися, виконуються швидше. Особливо помітний ефект у сферах, де важлива безперервна думка — аналітичній чи творчій роботі.

Окрема увага у дослідженні — до зв’язку між беззвучним режимом і усвідомленістю. Багато користувачів, які вимикають звук, також практикують дихальні вправи або медитацію. Вимкнені сповіщення зменшують тягу до постійної перевірки екрана, що дозволяє зосередитись на внутрішніх відчуттях.

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Медики вказують, що перший крок до розвитку уваги — мінімізувати зовнішні тригери. Беззвучний режим — один із простих способів зробити це ще до початку вправ.

Телефон залишається доступним у разі нагальної потреби, але не заважає — і саме ця тиша перетворюється на ознаку внутрішньої стабільності. Люди, які не піддаються постійним сигналам, виглядають уважнішими, спокійнішими і менш схильними до стресу.

Тиша на телефоні — менше стресу і більше зосередженості

Звукові сигнали запускають у тілі автоматичну реакцію — навіть якщо повідомлення неважливе. Професорка інформатики Каліфорнійського університету в Ірвайні Глорія Марк зазначає: “Наше дослідження показало, що відволікання уваги підвищує рівень стресу, погіршує настрій і знижує продуктивність”.

Кожен рингтон чи сповіщення викликає коротке збудження симпатичної нервової системи — той самий механізм, який активується під час небезпеки. Але якщо йдеться про знижку чи чергове нагадування, така реакція лише виснажує. Люди, які вимикають звук, зменшують навантаження на нервову систему: пульс і рівень кортизолу залишаються стабільнішими протягом дня. Дехто з учасників досліджень також повідомляв про кращу якість сну — адже нічні сигнали більше не змушують заглядати в телефон.

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Менше шуму — більше глибини

Рінгтон, що пролунає під час щирої розмови, легко зруйнує її хід. Люди з вимкненим звуком краще вловлюють нюанси: паузи, зміни інтонації, міміку. Їхні розмови стають більш послідовними, без відривів на перевірку екрана. Це підвищує рівень довіри — рідкісну, але важливу рису в командній роботі або лідерстві. Такі люди часто справляють враження уважних співрозмовників, що допомагає будувати міцні стосунки в професійному та особистому середовищі.

Концентрація та “потік”

Цікаво, що деякі дослідження показують: у тих, хто користується беззвучним режимом, іноді виникає ще більша спокуса перевіряти телефон. Професор медіа-комунікацій Пенсильванського університету Шьям Сундар пояснює: це пов’язано з синдромом FOMO — страхом щось пропустити. Але більш досвідчені користувачі знаходять спосіб протидіяти цьому: вони не лише вимикають звук, а й прибирають телефон з поля зору, вимикають попередній перегляд повідомлень та інші візуальні тригери.

Таким чином, вони створюють кілька рівнів захисту від відволікань — ніби віртуальні навушники з шумозаглушенням для мозку. Завдяки цьому їм легше зануритися в робочий процес і досягти стану “потоку” — глибокої зосередженості, яка дозволяє виконувати складні завдання без перерв.

Тиша як прояв самосвідомості

Головне, що об’єднує таких людей, — це розуміння впливу зовнішніх подразників на внутрішній стан. Вони свідомо створюють для себе середовище, яке сприяє концентрації: планують прогулянки, читають, лягають спати без гаджетів поруч. Вимкнений звук стає не просто налаштуванням, а щоденним ритуалом, який підкреслює: увага — це ресурс, який варто берегти.

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Раніше дослідники виявили, що майже половина людей свідомо уникає інформаційного потоку.