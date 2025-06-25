Финансовый гороскоп на июль 2025 года / © Associated Press

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Венера перемещается по Близнецам с 4 по 31 июля, что благоприятно для торговли, но вот накопить, вряд ли удастся. Будьте внимательны к микрозатратам: они могут сложиться в неумолимую гору к концу месяца, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В первой половине июля можно заключить важную сделку, особенно если она зреет давно. Хороший период для поиска инвестора или покровителя.

С 7 июля Уран в Близнецах запускает волну неожиданных перемен: цифровые рынки, новые валюты, нестабильные тренды. Момент для тех, кто умеет быстро подстраиваться. В предыдущий раз это происходило 84 года назад. Транзит запускает важнейшее движение для экономики, технологий и нейросетей в долгосрочной перспективе. Для многих это может стать предчувствием новой ниши, смены профессии, неожиданного предложения. Пока не действуйте резко, но запоминайте инсайты: они станут основой стратегии уже в 2026 году.

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10 июля полнолуние в Козероге — в знаке карьеры и структуры. Оно поможет погрузиться в теневую сторону финансов и вскрыть установки, мешающие процветанию.

В третьей декаде месяца финансы тесно сплетаются с кармическими аспектами (20 июля Марс образует аспекты с Лунными Узлами, которые связаны с кармой) и с личной идентичностью (24 июля новолуние во Льве). Все, что не искренне — обернется потерями. Все, что прожито от сердца — даст рост, даже если сначала будет страшно.

22-24 июля возможны споры по деньгам, особенно в парах или на работе: Венера в напряжении с Марсом может активировать тему бюджета, долгов, справедливости. Главное — не рубить с плеча. Используйте потенциал Марса в Деве как помощника: анализируйте, ведите учет, пишите списки.

С 31 июля Венера входит в знак Рака — наступает время бережного отношения к финансам. Важно помнить о том, что деньги любят дом, тепло, вложения в семью, безопасность, питание, уют.

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ОВЕН

Пора сверить карту и курс. Ваша энергия активна, вы быстро реагируете на финансовые возможности. Но постарайтесь отказаться от спонтанной импульсивности ради зрелого стратегического построения финансовой устойчивости. Деньги приходят туда, где вы сохраняете ясность, выбираете искренность и делаете шаг в сторону своей уникальной ценности. В третьей декаде возможна смена финансовых приоритетов — готовьтесь отпустить то, что больше не работает.

ТЕЛЕЦ

Денежные вопросы требуют зрелого подхода — особенно после 10 июля, когда полнолуние в Козероге подводит итоги. Ставьте на долгосрочные цели, избегайте импульсивных трат. В этом месяце особенно важны дисциплина, точность, внимание к деталям. Финансовая стратегия должна быть выверенной: прибыль приходит к тем, кто умеет анализировать, планировать и считать. Третья декада июля — это время турбулентности в имущественных и денежных делах. Возможны неожиданные расходы, борьба за ресурсы, проверки.

БЛИЗНЕЦЫ

Июль — это время гибкости, адаптации и нестандартных решений в деньгах. Деньги приходят через легкость, слова, идеи и связи, также через знания, мелкий бизнес, посредничество. Венера и Уран в Близнецах переносит финансовые потоки в сферу общения, торговли, знаний, SMM, медиа, образования, посредничества. Во второй половине месяца возможны спонтанные траты — особенно в сфере дома или семьи. В этом месяце важно осознать: то, что вы считали стабильным, может измениться.

РАК

Июль подталкивает к инвестициям в обучение, транспорт, рекламу. А под конец месяца фокус смещается на вложения в дом, уют, безопасность. Не рискуйте деньгами ради эмоций — главный девиз месяца. Деньги приходят легко, но так же легко могут утечь. Можно поднять цену за свои услуги, обновить коммерческое предложение, запустить проект. До конца июля финансы идут из тени — возможно возвращение долгов, неожиданный бонус или внутренняя трансформация отношения к деньгам.

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ЛЕВ

Денежные потоки идут через коммуникации и быстрые сделки. Первая декада — тихая подготовка, закулисные процессы. Но после 22 июля, когда Солнце войдет в ваш знак, начнется период усиления и проявления. Финансовые шансы проявятся ближе к новолунию (24 июля), особенно если вы готовы доверять своей уникальности и выйти на сцену с новым предложением. Будет соблазн эмоциональных расходов, но ты способна выбрать рациональность. Финансовая дисциплина — ключ к удержанию роста.

ДЕВА

Вы — в эпицентре движения, ваши действия задают тренды. Отличное время для запуска услуг, проработки стратегии, анализа бюджетов. Высокие шансы на прирост дохода через личную инициативу, маркетинг, продажи. Это месяц, когда твои идеи могут приносить прибыль. Но будьте готовы к финансовым скачкам и нестандартным возможностям. Поддержка может прийти от старых источников, тайных покровителей, работы в одиночку. Избегай рисков, особенно в третьей декаде июля.

ВЕСЫ

Финансовая картина июля сложна, но все решаемо. Деньги словно текут под поверхностью — не всегда понятно, откуда и куда. Не действуй в одиночку — в этом месяце деньги приходят через людей — друзей, партнеров, команду. С начала июля Венера помогает вам продвигаться через нетворкинг. В третьей декаде будьте осторожны, поскольку малейшее разногласие может вылиться в величайший конфликт. Борьба за лидерство может стать причиной финансовых потерь.

СКОРПИОН

Ваша деловая хватка сейчас велика, но и тревожность повышена. В целом месяц наполнен возможностями через знакомства, обучение, креатив. Хороший момент для рекламы, подписок, легких офферов. Не переоценивайте себя — лучше стройте союзы и пересмотрите свои ценности. Финансовые успехи в июле связаны с вашей организованностью, способностью видеть детали. Избегайте конфликтов с коллегами, особенно в третьей декаде месяца — они могут повлиять на доход.

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СТРЕЛЕЦ

Возможны внутренние сдвиги, связанные с тем, во что вы больше не хотите вкладываться. Июль требует зрелости: откажитесь от игр и выберите путь, где деньги идут за силой. После 24 июля будет прорыв, если вы не сопротивлялись переменам. Возможны спонтанные, но перспективные предложения. При этом, потребности партнера или семьи могут пойти в разрез с вашими финансовыми планами. Не давайте в долг и сами не берите. Не играйте на эмоциях. Доход идет через анализ, партнерство, инвестиции.

КОЗЕРОГ

Ваши финансовые шансы в июле — это связи за границей, онлайн-бизнес, интеллектуальные продукты, обучение. Энергетический фон месяца способствует продажам, переговорам и развитию бренда. Общайтесь, ищите союзников, обсуждайте новые проекты, особенно в сфере обучения или внешних связей. В конце месяца — время вложений в дальние цели и свободу. До 24 июля возможны конфликты между карьерой и личными расходами. Конец месяца — проверка на зрелость в денежной сфере.

ВОДОЛЕЙ

Уран, ваш управитель, делает шаг в новый знак, и вы словно чувствуете ветер перемен. Финансы пока не главный фокус, но важно следить за импульсами. В третьей декаде возможны нестабильные ситуации в вопросах совместных финансов, поэтому лучше не брать крупных обязательств до августа. Будьте готовы пересмотреть устаревшие схемы, особенно если они требуют слишком много ресурсов. Ловите волну нестандартных источников дохода: все, что связано с инновациями, технологиями, контентом, СММ.

РЫБЫ

Июль требует дисциплины и в тратах, и в вопросах заработка. Возможны как финансовые подарки, так и расходы на любимых. Середина месяца — благоприятна для получения или перераспределения ресурсов. Денежная энергия направлена на партнерство: деловые союзы, сделки, соглашения. Монетизируйте креатив, особенно в первой половине месяца. Избегайте критики и перфекционизма, которые мешают потокам. Будьте внимательны в период с 22 по 24 июля: эмоциональные всплески могут повлечь денежные ошибки.

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