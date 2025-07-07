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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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94
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У Харкові дрони атакували багатоповерхівки: є постраждалі

Харків зазнав чергової атаки дронів-камікадзе.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Безпілоотник типу Shahed

Безпілоотник типу Shahed / © MIL.IN.UA

У ніч проти 7 липня Харків вкотре став мішенню для російських ударних безпілотників.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, в одному з районів міста — Шевченківському — стався приліт у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок удару почалася пожежа.

«У Шевченківському попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку», — повідомив Терехов.

Мер також зазначив, що у будівлі, куди влучив дрон, є постраждалі. Їхня кількість наразі уточнюється.

Крім того, ще одне влучання зафіксовано у Слобідському районі Харкова — також у багатоповерховий житловий будинок.

На місцях працюють рятувальні служби. Інформація про масштаби пошкоджень і стан постраждалих уточнюється.

Пізніше у Харківській ОВА повідомили, що внаслідок атаки БпЛА постраждали 4 людей, з них двоє дітей.

«Внаслідок ворожої атаки по Шевченківському району Харкова попередньо постраждали 4 людини, з них 2 дитини. Виникла пожежа на 8 поверсі будинку, орієнтовна площа займання — 10 м²», — інформує Харківська ОВА.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 7 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

Ми раніше інформували, що в Одесі в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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