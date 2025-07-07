Трамп прокоментував наміри Маска створити нову політичну силу у США

Ілон Маск та Дональд Трамп / © Associated Press

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У США може з’явитися нова політична сила, яка здатна змінити розклад сил на політичній арені. Її створення ініціює мільярдер Ілон Маск — однак президент США Дональд Трамп вже публічно розкритикував цю ідею.

Свою думку глава Білого дому висловив під час спілкування з журналістами.

«Я вважаю це смішним. Він може бавитися цим, але я справді думаю, що це безглуздя», — заявив Трамп, коментуючи інформацію про політичні амбіції засновника компаній Tesla та SpaceX.

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Президент США переконаний, що навіть така амбітна ідея, як створення третьої партії, не матиме серйозного впливу на американську політику.

Раніше повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск запустив у соцмережі X опитування щодо ідеї створення нової політичної партії в країні.

Ми раніше інформували, що в адміністрації Трампа вважають, що Маску не варто втручатися в політику.