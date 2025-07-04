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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Массированная атака на Киев: что сейчас происходит на месте обстрелов (видео)

Россияне массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас столица приходит в себя после тяжелой ночи.

Автор публикации
Фото автора: Сергей Моргун Сергей Моргун
Последствия атаки на Киев

Последствия атаки на Киев / © ТСН

В Соломенском районе Киева, который в ночь на 4 июля атаковали россияне, работают коммунальщики и местные жители. Они убирают территорию.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Сергей Моргун.

Корреспондент ТСН отмечает, что на месте российских ударов уже нет спасателей. Сейчас там работают коммунальщики и местные жители. Люди убирают последствия российских обстрелов.

Обломок российской ракеты то ли «Шахеда» упал также на территории школы. Ее здание повреждено. Также россияне обстреляли жилые дома рядом.

«В здании несколько квартир не пригодны к проживанию. Соседние квартиры повреждены. Люди говорят, что город им предложил ночлег в общежитии или гостинице, однако они планируют ехать к родственникам или друзьям», — говорит Сергей Моргун.

Также на месте российских обстрелов работают оперативные штабы. От города также можно получить материальную помощь.

Обстрел Киева: что известно

  • В ночь на 4 июля РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. Последствия атаки зафиксировали в нескольких районах столицы, в частности возникли пожары, повреждены жилые дома.

  • Из-за сильных пожаров во многих районах утром в Киеве был очень загрязненный воздух. Данные сайта SaveEcoBot показывали, что худшая ситуация в Печерском районе

  • Впоследствии стало известно, что в Святошинском районе на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 НАЖИВО! НОВОСТИ 4 ИЮЛЯ — ПЯТНИЦА

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