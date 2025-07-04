Массированная атака на Киев: что сейчас происходит на месте обстрелов (видео)

Последствия атаки на Киев / © ТСН

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В Соломенском районе Киева, который в ночь на 4 июля атаковали россияне, работают коммунальщики и местные жители. Они убирают территорию.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Сергей Моргун.

Корреспондент ТСН отмечает, что на месте российских ударов уже нет спасателей. Сейчас там работают коммунальщики и местные жители. Люди убирают последствия российских обстрелов.

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Обломок российской ракеты то ли «Шахеда» упал также на территории школы. Ее здание повреждено. Также россияне обстреляли жилые дома рядом.

«В здании несколько квартир не пригодны к проживанию. Соседние квартиры повреждены. Люди говорят, что город им предложил ночлег в общежитии или гостинице, однако они планируют ехать к родственникам или друзьям», — говорит Сергей Моргун.

Также на месте российских обстрелов работают оперативные штабы. От города также можно получить материальную помощь.

Дата публикации 16:34, 04.07.25 Количество просмотров 13 Новости ТСН 16:00 4 июля. Удар по скорым в Киеве. Яйца по 17 грн! Обыски НАБУ у Резникова

Обстрел Киева: что известно

В ночь на 4 июля РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. Последствия атаки зафиксировали в нескольких районах столицы, в частности возникли пожары, повреждены жилые дома.

Из-за сильных пожаров во многих районах утром в Киеве был очень загрязненный воздух. Данные сайта SaveEcoBot показывали, что худшая ситуация в Печерском районе

Впоследствии стало известно, что в Святошинском районе на одной из локаций спасатели деблокировали тело человека.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 18:00 НАЖИВО! НОВОСТИ 4 ИЮЛЯ — ПЯТНИЦА

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