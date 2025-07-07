Ночная атака по Украине: враг ударил 4 ракетами и 101 БпЛА

Ракетно-дроновая атака по Украине

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Во время ночной атаки по Украине 7 июля российские войска применили четыре ракеты С-300/400 и 101 беспилотник «Шахед» вместе с дронами-имитаторами. Зафиксированы как сбития вражеских целей, так и попадания.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 7 июля российская армия атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 101-м дроном типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда.

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На утро украинская противовоздушная оборона обезвредила 75 «Шахедов» (дронов других типов) на севере, востоке и юге страны. Так, 58 беспилотников защитники неба сбили огневыми средствами поражения, еще 17 дронов были локально потеряны/подавлены РЭБ.

В то же время, произошли попадания ударных дронов в 10 локациях, а также падение сбитых БпЛА в семи локациях.

Напомним, этой ночью российские захватчики атаковали Киев. Последствия ударов зафиксированы в Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах. Повреждены здания, автомобили, тепломагистраль (около 500 зданий остались без горячей воды).

Также ночью вражеская армия ударила по Одессе, из-за чего погиб человек. В городе повреждены гаражи, админздание на территории СТО, строительные вагончики. Уничтожены машины и автобус. Возникли пожары.

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Российские оккупанты атаковали дронами и Харьков: возникли пожары в жилых домах, общественных объектах и горели авто. Произошли попадания по территории детсада и торгового объекта. Известно о 27 пострадавших.